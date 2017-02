Nintendo Switch: Portierung von PC-Spielen dauert laut Shigeru Miyamoto weniger als ein Jahr

Gegenüber neugierigen Investoren hat Nintendos oberster kreativer Kopf und Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto erneut die offenbar starke Dritthersteller-Freundlichkeit der neuen Konsole Nintendo Switch verkündet. Laut Miyamoto soll es PC-Entwicklern möglich sein, ihre Spiele in weniger als einem Jahr auf die neue Nintendo-Plattform zu portieren.

Schon seit Monaten ist bekannt, dass Nintendo mit der neuen Konsole Nintendo Switch wieder für ein größeres Spieleangebot sorgen und die Entwicklung für Dritthersteller erleichtern möchte. Wie optimistisch sich der Mario-Konzern dahingehend konkret zeigt, ließ nun Shigeru Miyamoto gegenüber Investoren durchblicken, wie die englischsprachige Seite Polygon berichtet: "[...] Dritthersteller, die Software für den PC machen, können diese nun ganz leicht für unsere Plattform adaptieren", so Miyamoto zuversichtlich. "Mit den aktuellen Möglichkeiten würde ich sagen, dass es sie weniger als ein Jahr brauchen würden, um ein Spiel vom PC auf Nintendo Switch zu portieren."

Generell seien japanische Software-Entwickler inzwischen durchaus auf Augenhöhe mit denen westlicher Länder, behauptete Miyamoto außerdem: „[...] Nintendos Entwickler haben moderne Techniken wie die 'Unreal Engine' gemeistert und sind in ihrem Können nun vergleichbar mit dem westlicher Entwickler“, so der Mario-Erfinder. „Unsere Entwickler haben sich noch nie so sehr auf die Software-Entwicklung gefreut.“

Schon seit der ersten Ankündigung der Nintendo Switch, gehört die Unreal Engine zu den prominentesten Argumenten Nintendos, wenn es um die angepriesene Dritthersteller-Freundlichkeit geht. Damit reagiert das Unternehmen auf die oftmals kritisierte, weil vergleichsweise viel zu kleine Software-Bibliothek der Vorgängerkonsole Wii U. Die Nintendo Switch erscheint voraussichtlich am 3. März 2017.

