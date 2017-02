Ist es bald möglich "Xbox 360"-Spiele auf einem PC mit Windows 10 zu spielen?

Durch die Abwärtskompatibilität ist es bereits möglich "Xbox 360"-Spiele auf Xbox One zu spielen. Laut Xbox-Chef Phil Spencer ist es nicht völlig auszuschließen, dass auch auf PCs, die mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet sind, eines Tages "Xbox 360"-Spiele gezockt werden können.

Via Twitter stellte ein Nutzer die Frage, ob es denn möglich sei die Technik, die "Xbox 360"-Spiele auf Xbox One lauffähig macht, auch für Windows 10 zu nutzen, damit entsprechende Spiele auch auf dem PC genossen werden können. Phil Spencer teilte daraufhin mit, dass es aufgrund der unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen auf dem PC viel mehr Arbeit bedeuten würde als für Xbox One. Obgleich sich diese Aussage nicht vielversprechend für PC-Spieler anhören dürfte, gibt es dennoch einen Hoffnungsschimmer. Denn Spencer fügte hinzu: "Aber sag niemals nie".

@Micro_666 @TobiasFoxtail Running BC reliably on all the different PC HW configs would be a lot more work than XB1, but never say never. — Phil Spencer (@XboxP3) 7. Februar 2017

Über 300 "Xbox 360"-Spiele sind bereits durch die Abwärtskompatibilität für Xbox One spielbar und es werden immer mehr. Auch für die voraussichtlich am Ende des Jahres erscheinende Xbox Scorpio wurde die Funktion bestätigt. Da für die aktuelle Microsoft-Konsole seit dem Update im Herbst 2015 als Betriebssystem eine Version von Windows 10 integriert ist, ist ein Emulator auch für Rechner mit entsprechendem Betriebssystem immerhin nicht auszuschließen.

Was würdet ihr davon halten, wenn ihr "Xbox 360"-Spiele auf eurem PC spielen könntet? Derzeit scheint sich der Fokus von Microsoft jedenfalls mehr auf die Xbox One zu richten. Kürzlich sorgte eine neue Aktualisierung der Xbox One für Barrierefreiheit.