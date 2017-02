Pokémon Go: Entwickler Niantic Startet Event zum Valentinstag

„Pokémon Go“-Entwickler Niantic hat eine besondere Veranstaltung zum Valentinstag angekündigt - und gestartet.

Schon seit Beginn des Jahres wurde es vergleichsweise still um Pokémon Go, nachdem das letzte Event, das unter anderem ein gehäuftes Auftreten der Starter-Pokémon bescherte, endete. Wie aus dem Nichts haben die Verantwortlichen Entwickler von Niantic per Pressemitteilung nun eine neue Veranstaltung zu Pokémon Go angekündigt und auch bereits gestartet.

Auch wenn die Entwickler von Niantic bereits seit langer Zeit an viel gewünschten Funktionen für Pokémon Go arbeiten (oder zumindest darüber nachdenken), was die Geduld vieler Spieler auf die Probe stellt, konnten die Verantwortlichen die Spieler bislang bei der Stange halten. Das geschieht vor allem über andere neue Funktionen und natürlich Events, wie zum Beispiel zu Halloween, Thanksgiving und Weihnachten/Neujahr. Nach einigen Wochen Pause wird es nun offenbar Zeit für die nächste Veranstaltung.

Und die wurde anlässlich des Tages der Liebe, dem Namenstag des St. Valentin, am Mittwochnachmittag angekündigt und bereits am Abend gestartet. Seit 20 Uhr hiesiger Zeit könnt ihr bereits die Vorteile des „Pokémon Go“-Events genießen, die noch bis zum 15. Februar, ebenfalls um 20 Uhr bestehen bleiben.

Zu diesen Vorteilen gehören vor allem die doppelten Bonbons, die ihr erhaltet, wenn ihr innerhalb des Zeitraumes in Pokémon Go Taschenmonster fangt, verschickt, ausbrütet oder als euer Kumpel-Pokémon festgelegt habt. Zusätzlich gibt es eine erhöhte Chance, auf rosafarbene Pokémon zu treffen oder diese ausschlüpfen zu lassen. Das betrifft unter anderem Pii, Piepi, Pixi, Fluffeluff, Pummeluff, Knuddeluff, Chaneira, Kussilla und Porygon.

Zuletzt dürft ihr euch auch über eine Anpassung der Laufzeit der Lockmodule in Pokémon Go freuen. Diese werden, sobald sie aktiviert wurden, anstelle einer halben Stunde ganze sechs Stunden lang aktiv sein. Das reicht schon fast für einen kompletten Arbeitstag. Android-Nutzer dürfen sich mit der neuesten Aktualisierung des Spiels zu allem Überfluss noch über schnellere Ladezeiten beim App-Start freuen.

