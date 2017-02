Mass Effect ? Andromeda: Kein ?Gut? oder ?Böse? mehr

Die Entscheidungen, die ihr beim Spielen von Mass Effect – Andromeda trefft, sollen vielschichtiger werden. Die Entwickler rücken von dem bekannten System ab. Das hat auch damit zu tun, dass Commander Shepard nicht mehr der Protagonist ist.

Dass zu treffende Entscheidungen in dem Action-Rollenspiel mehr als Schwarz oder Weiß ausmachen, ist bereits bekannt. Nun ist aber klar, weshalb das bekannte System der Entscheidungsfindung nicht mehr verfügbar sein wird.

„Der Grund für die Änderungen ist einfach der, dass sie zu sehr an Commander Shepard erinnern“, erklärt Mac Walters, Produzent des Spiels gegenüber dem Xbox Magazine (via Gamesradar). "Die Entscheidungsfindungen waren sehr eng an diese Spielfigur geknüpft. Also ergibt es auch keinen Sinn daran festzuhalten, wenn Shepard nicht mehr der Protagonist der Reihe ist," so Walters weiter.

Commander Ryder, der neue Held oder die neue Heldin im Spiel muss also auf anderem Wege Entscheidungen fällen.

Walters hofft aber damit auch, dass ihr tiefer in die Geschichte eintauchen könnt. Denn so müsst ihr nicht mehr nur darauf achten, ob ihr blaue (gute) oder rote (schlechte) Gesprächsoptionen nutzt, sondern ihr gestaltet durch eure Entscheidungen die weitere Geschichte vielschichtiger.

Mass Effect – Andromeda erscheint voraussichtlich am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Das Abenteuer gehört definitiv in den Blickpunkt „Top 20 - Most Wanted 2017: Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten“.

In wenigen Wochen erfahrt ihr in Mass Effect - Andromeda, wie ihr die Geschichte des Spiels durch eure Entscheidungen beeinflussen könnt.