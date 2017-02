Zu dem Kult-Klassiker Castlevania von Hersteller und Entwickler Konami wird eine gleichnamige animierte Serie für Netflix produziert. Erscheinen soll die erste Staffel noch 2017.

Produzent Adi Shankar hat bekanntgegeben, dass er an der animierten Serie Castlevania arbeitet. Er zeichnet sich zum Beispiel durch den Film "Ruhet in Frieden - A Walk Among the Tombstones" mit Liam Neeson in der Rolle des Hauptdarstellers aus. "Castlevania ist eine originale Netflix Serie, die 2017 mit Staffel 1 startet und 2018 mit Staffel 2 fortgeführt wird", so der Produzent auf Facebook.

Beide Staffeln sollen von Warren Ellis geschrieben worden sein, der als Mitarbeiter von Marvel unter anderem an den Comics des Gottes Thor beteiligt war. Außerdem soll Kevin Kolde mit an Bord sein, der schon Erfahrungen in der Zeichentrick-Branche sammeln konnte. Von 2010 bis 2016 produzierte er die Zeichentrick-Serie "Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake".

Details zu den Handlungssträngen der Castlevania-Serie sind bisher noch nicht bekannt. Das erste Videospiel Castlevania ist 1986 für Nintendos Famicom Disk System erschienen. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung für das NES. Der Spieler übernimmt in dem "Jump'n'Run"-Abenteuer die Rolle des Simon Belmont, der sich aufmacht, um Dracula in einen einhundertjährigen Schlaf zu schicken.

In den neueren Ablegern der Reihe, wie Castlevania - Lords of Shadow befindet ihr euch in der Haut des Gabriel Belmont, dessen Aufgabe es ist herauszufinden, weshalb Chaos die Welt verschlingt. Ob ihr also einen dieser Charaktere oder einen anderen Belmont als Protagonisten der Castlevania-Serie zu sehen bekommt? Das bleibt vorerst noch abzuwarten.

Wollt ihr noch mehr von dem Fantasy-Adventure wissen? Werft doch einen Blick auf den Blickpunkt: "Castlevania - Eine blutrünstige Reise durch die Welt der Belmonts".

