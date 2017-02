Der Entwickler Square Enix arbeitet an einem neuen Charakter-Editor für den ebenfalls noch nicht veröffentlichten Mehrspielermodus von Final Fantasy 15. Ein erstes Bild zeigt ein noch sehr rudimentäres Optionsmenü, das lediglich Aspekte wie die Charaktergröße, Kopfgröße und Muskeldichte anpassen lässt.

Inzwischen ist Final Fantasy 15 seit einigen Monaten erhältlich, doch das bedeutet für das Team von Square Enix nicht, dass die langwierige, inzwischen über gut eine Dekade andauernde Entwicklung des Rollenspiels ein Ende findet. Neben diversen geplanten Erweiterungen hat das Studio unter anderem die Implementierung eines Mehrspielermodus angekündigt – und im Zuge dessen offenbar auch die Möglichkeit, eine eigene Spielfigur zu gestalten. In einem umfangreichen Interview mit der englischsprachigen Seite Dualshockers hat Chefentwickler Hajime Tabata einige Informationen zur neuen Funktion geteilt, die wohl hauptsächlich für den Mehrspielermodus gedacht ist, in kleinerem Umfang aber möglicherweise auch für Solo-Abenteuer genutzt werden darf.

„Der Charakter-Editor befindet sich derzeit in Arbeit“, so Tabata. „[...] In der derzeitigen Entwicklungsphase erlaubt er euch, die Spielfigur zu ändern und in einen deutlich anders aussehenden Charakter zu verwandeln.“ Viel mehr wollte Tabata an dieser Stelle nicht teilen, da sich der Modus tatsächlich noch in einem sehr frühen Stadium zu befinden scheint – auf einem ersten Bild von Dualshockers bekommt ihr allerdings einen frühen Eindruck von der neuen Funktion.

Quelle: Dualshockers

Der Mehrspielermodus von Final Fantasy 15 soll ein kooperativer Modus für vier Spieler werden – ob Square Enix dafür aber momentan eine völlig neue Kampagne entwickelt oder wie umfangreich der Modus generell ausfallen wird, ist unklar. Final Fantasy 15 ist für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

1 von 37 Ein erster Blick auf Final Fantasy 15

Final Fantasy 15 bietet eine große Spielwelt, gespickt mit zahlreichen interessanten Figuren, Orten und Kreaturen. Darf diese Welt bald auch zu viert im neuen Kooperationsmodus erkundet werden?