Oculus Rift: Hunderte Demo-Stände werden aus mangelndem Kundeninteresse abgebaut

Rund 200 von insgesamt 500 Demonstrationsständen der „Virtual Reality“-Brille Oculus Rift in Filialen der Handelskette Best Buy sollen wieder abgebaut werden. Der Grund dafür liegt laut Mitarbeiterberichten am mangelnden Interesse der Kundschaft – Oculus VR selbst aber bestreitet dies und nennt andere Gründe.

Mit Geräten wie der PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift hat die noch in den Kinderschuhen steckende „Virtual Reality“-Technik einen großen Schritt zur Salonfähigkeit gemacht – das könnte man zumindest meinen. Zumindest in den US-amerikanischen "Best Buy"-Filialen stößt die Oculus Rift nämlich offenbar nicht gerade auf überwältigendes Interesse, wie die englischsprachige Seite Business Insider berichtet.

200 von insgesamt 500 Filialständen möchte der Inhaber Facebook wohl abbauen – eine Reaktion auf die offenbar stark unterwältigende öffentliche Inanspruchnahme der Rift-Stationen durch "Best Buy"-Kunden. Einige dieser Stände sollen „über Tage hinweg nicht eine Demonstration“ abgehalten haben, so berichtet ein Mitarbeiter. Ein anderer beklagt sich, Software-Fehler hätten seine Demonstrationen regelmäßig zunichte gemacht.

Oculus allerdings streitet das geringe Interesse der Kundschaft als Grund für die Schließung der Stände ab. „Wir nehmen einige jahreszeitlich bedingte Änderungen vor und priorisieren Demo-Stände in größeren 'Best Buy'-Standorten“, so die Oculus-Sprecherin Andrea Schubert. „Es wird auch weiterhin Demonstrationen in hunderten "Best Buy"-Filialen in den USA und Kanada geben.“ Die Schließung von fast 50 Prozent der Oculus-Stände in "Best Buy"-Märkten kommt damit relativ schnell, nachdem die beiden Unternehmen erst im April 2016 eine Kooperation eingegangen waren.

Sind Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR die Zukunft des Spielens? - Unsere Bildergalerie verschafft euch einen Eindruck von ersten Brillen und Anwendungen, die euch in die Virtuelle Realität entführen sollen.