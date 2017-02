Wie Hersteller Ubsioft bestätigt, wird South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe ein weiteres Mal verschoben.

Geht es nach der Präsentation, die Ubisoft im Rahmen der Spielemesse E3 2016 zu South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe ablieferte, sollte die Fortsetzung zu South Park - Der Stab der Wahrheit eigentlich bereits im Dezember erscheinen, bevor es auf das erste Quartal 2017 verschoben wurde. Wie der Branchen-Analyst ZhugeEx über sein Twitter-Profil meldet, gab Ubisoft jedoch am Abend im Rahmen einer Konferenz zu den aktuellen Geschäftsberichten eine weitere Verzögerung bekannt.

„South Park“-Spiele, wie auch viele andere Spiele, haben den Ruf, gerne einmal etwas mehr Zeit zu benötigen. Das traf bereits auf South Park - Der Stab der Wahrheit zu, das ursprünglich Ende 2013 erscheinen sollte, dann aber auf den April 2014 und hierzulande sogar noch um weitere Wochen verschoben wurde. Ein Schicksal, vor dem sich auch der Nachfolger nicht drücken konnte. Erst vor wenigen Monaten musste bekannt gegeben werden, dass South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe nicht im Dezember, sondern im ersten Quartal 2017 erscheint. Und auch dieser Termin ist nun zerbröselt.

Denn wie Ubisoft wissen ließ, wird South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe möglicherweise noch eine ganze Weile länger auf sich warten lassen. So soll das Spiel als eines von vier AAA-Spielen aus dem Hause Ubisoft im kommenden Geschäftsjahr das Licht der Welt erblicken.

Ubisoft:



South Park The Fractured But Whole will launch after April 1st 2017.



(For reference, the first game sold over 5 million units) — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 9. Februar 2017

Im Klartext bedeutet das, dass South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe irgendwann zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. März 2018 euren PC oder eure Konsolen erreicht – wenn nicht eine weitere Verschiebung notwendig wird. Zu den Gründen für die Verzögerung hat sich Ubisoft ebensowenig geäußert wie zu einem etwas eingegrenzteren Veröffentlichungszeitraum.

Wie lange ihr tatsächlich noch warten müsst, wird Ubisoft vermutlich spätestens zur E3 2017 vermelden, wenn denn der Termin dann eingehalten werden kann. In South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe schlüpft ihr erneut in die Rolle des neuen Kindes im Ort, das allerdings, statt in ein Fantasy-Kostüm zu schlüpfen, mit den anderen Kindern, darunter auch Eric, Kenny, Kyle, Stan und Butters, Superheld spielt.

