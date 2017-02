Ghost Recon - Wildlands: Offene Betaphase bestätigt

Für Ghost Recon – Wildlands wird es auch eine offene Betaphase geben. Damit sind Gerüchte über eine weitere Testphase, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können, bestätigt, diese soll "in den kommenden Wochen" starten.

Erst am vergangenen Wochenende fand eine geschlossene Betaphase statt. Ihr konntet euch dafür über den Ubisoft Club bewerben und mit ein wenig Glück habt ihr auch einen Zugangscode für diese Testphase erhalten.

Um in das Spiel reinschnuppern zu können werdet ihr in einer zweiten Testphase aber kein Glück mehr benötigen. Denn wie das englischsprachige Magazin Gamespot berichtet, gibt es noch vor der Veröffentlichung eine weitere Betaphase.

Dieser Test ist allerdings offen. Das heißt ihr könnt allesamt an dieser noch kommenden Betaphase teilnehmen. Noch ist unklar für welche Plattformen genau dieser Test stattfinden wird, oder welche Spielinhalte auf euch warten. Doch innerhalb der kommenden Wochen dürften weitere Details dazu folgen.

Die kürzlich stattgefundene Betaphase fand auf PC, PS4 und Xbox One statt und bot euch einen Einblick in die Missionen und das offene Spielgebiet. Begrenzungen sollten eigentlich dafür sorgen, dass ihr nicht allzu viel von der offenen Spielwelt seht, doch ein Spielfehler in Ghost Recon - Wildlands sprengte diese Begrenzung.

Ghost Recon - Wildlands erscheint voraussichtlich am 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Alles Wissenswerte zum Spiel erfahrt ihr aus der Vorschau "Ghost Recon - Wildlands: Online-Ballereien im Drogen-Dschungel".

1 von 55 Ghost Recon - Wildlands: Virtueller Drogenkrieg

In Ghost Recon - Wildlands nehmt ihr ein Drogenkartell auseinander. Ob das Spaß macht, könnt ihr bald auch in einer offenen Betaphase erfahren.