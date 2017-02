Horizon - Zero Dawn: Das ist die gesamte Weltkarte

Die gesamte Weltkarte von Horizon – Zero Dawn von Entwicklerstudio Guerilla Games, das exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen soll, ist jetzt einsehbar, und sie scheint äußerst groß zu sein.

In Horizon – Zero Dawn erlitt die menschliche Zivilisation bereits vor mehr als 1.000 Jahren einen Zusammenbruch. Ihr übernehmt die Rolle der Jägerin Aloy, die herausfinden möchte, warum eine Art Infektion, genannt „Corruption“, die mechanischen Wesen befällt, die die Spielwelt unsicher machen. Seit dem Ausbruch des Virus stellen diese nämlich eine große Gefahr für die Bevölkerung dar. Ein neues Video verrät euch noch mehr Details zur Geschichte.

Die Karte, die auf Twitter von AllGamesDelta veröffentlicht wurde, sorgt aufgrund der einsehbaren Gebiete und ihren Markierungen für Spoiler, weshalb wir an dieser Stelle eine ausdrückliche Warnung aussprechen!

Wirft man einen Blick auf die Weltkarte, können bereits unterschiedliche Areale ausgemacht werden. Das ländlich erscheinende Gebiet im Südosten mündet in vorrangig steilem Gebirge, welches wiederum in einer Art Wüstenlandschaft endet. Einige Pfade führen von dort aus nach Norden nach „Pitch Cliff“, einer scheinbar hügeligen Schneeregion. Weiter Richtung Westen führen die Pfade hingegen in ein Gebiet, das einen Dschungel darstellen könnte. Ortschaften, wie "Sunfall", "Meridian", "Pitch Cliff" und "Mother’s Heart" könnten die Zentren der überaus unterschiedlichen Landschaften darstellen.

Horizon Zero Dawn Full Map Leaked (Spoilers Main Location) https://t.co/yLyesKmUu7 pic.twitter.com/buwryvZWpS — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 9. Februar 2017

Erscheinen wird das postapokalyptische Abenteuer voraussichtlich am 1. März 2017 für PS4. Wollt ihr mehr zu Horizon – Zero Dawn erfahren? Onkel Jo hat das Spiel auf PlayStation Pro und 4K-Fernseher angespielt.

1 von 25 Horizon - Zero Dawn: Die Robo-Saurier greifen an

In der Bilderstrecke könnt ihr die aggressiven Robo-Saurier sehen, die es unter anderem zu bezwingen gilt.