Call of Duty 2017: Tschüss Weltraum, Hallo Boden

Enttäuschende Verkaufszahlen und viel negative Kritik im Vorfeld: Call of Duty - Infinite Warfare hat der langjährigen Shooter-Reihe nicht sehr gut getan. Dieses Jahr soll das wieder anders werden, wie Hersteller Activision schon vor ein paar Tagen bestätigte.

Zuständig für den neuen Teil ist Entwickler Sledgehammer Games, der offenbar deutlich Abstand vom Weltraumszenario nimmt. Auf Twitter lässt Michael Coundrey, seines Zeichens Chef des Studios, verlauten, dass Call of Duty 2017 vorrangig auf dem Boden spielen wird. Ins Detail geht er nicht, aber angesichts seiner Worte dürfte es fast sicher sein, dass die Raumschlachten ausgedient haben.

@NightSkull_720 on the ground :) — Michael Condrey (@MichaelCondrey) 11. Februar 2017

Zusammen mit der Activision-Aussage, dass Call of Duty wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren soll, könnte das bedeuten, dass der diesjährige Serienableger wieder traditioneller ausfallen wird. Dies wäre auch für Sledgehammer Games eine neue Erfahrung, denn mit Call of Duty - Advanced Warfare haben sie sich 2014 auf technisch fortschrittliche Kampfanzüge und die nahe Zukunft konzentriert.

Jüngsten Gerüchten zufolge kehrt Call of Duty in das 20. Jahrhundert zurück, möglicherweise spielt es sogar wieder zu den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Electronic Arts und Dice haben schließlich mit Battlefield 1 bewiesen, dass bei den Spielern erneut Interesse an historischen Szenarien vorhanden ist.

Eventuell orientiert sich das kommende Call of Duty auch wieder an der Formel, die die Serie erst in den Spielehimmel gehoben. Siehe auch Call of Duty 4 - Modern Warfare, welches vergangenes Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One neu aufgelegt wurde.

