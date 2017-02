Bulletstorm: Vom Index der BPjM gestrichen, unzensierte Version im Anmarsch

Nach Duke Nukem 3D folgt bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) die nächste Listenstreichung auf dem Index. Wie Hersteller Gearbox via Pressemitteilung bekannt gibt, ist ab sofort Bulletstorm nicht mehr indiziert.

Der Shooter erschien 2011 in Deutschland lediglich in einer stark zensierten Version, die unter anderem im Test: "Bulletstorm - Der kastrierte Randale-Shooter im Test" bemängelt wurde. Die im Dezember angekündigte Bulletstorm - Full Clip Edition soll nun voraussichtlich im April auch in Deutschland erstmals vollständig unzensiert erscheinen.

Die Neuauflage von Bulletstorm für die aktuelle Konsolengeneration enthält das Originalspiel mit aufgehübschter Grafik und einigen weiteren Extras, darunter als Vorbestellerbonus den Duke aus Duke Nukem als spielbaren Charakter.

Apropos Duke Nukem: Gearbox kündigt außerdem an, dass Duke Nukem 3D - 20th Anniversary World Tour Edition voraussichtlich am 1. März in Deutschland erscheint. Das Remake-Paket des Spiels von 1996 enthält alle Originalmissionen, sowie eine zusätzliche Kampagne. Außerdem wurden sämtliche Sprüche des Duke mithilfe des Synchronsprechers Jon St. John neu aufgenommen.

Mit der Deindizierung von Bulletstorm unterstreicht die BPjM den Weg der letzten Monate, in denen unter anderem auch Gears of War 2 und Red Faction von der Indexliste gestrichen worden sind. Zeitgleich vergibt die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) an immer mehr potenzielle Index-Kandidaten Altersfreigaben, darunter beispielweise Mortal Kombat X oder aktuell Dead Rising 4.

