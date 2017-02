PewDiePie nicht mehr bei Disney unter Vertrag - nach antisemitischen Äußerungen gefeuert

Felix “PewDiePie” Kjellberg ist nicht länger unter Vertrag bei Disney. Der Youtuber hatte eine Vereinbarung mit Disney, die es ihm erlaubte, eigene Inhalte ohne Absprache zu erstellen. Doch nach mehreren Videos mit antisemitischen Inhalten hat Disney diesen Vertrag nun aufgekündigt.

PewDiePie betreibt mit über 53 Millionen Abonnenten den erfolgreichsten Youtube-Kanal weltweit. Dabei kam es immer wieder vor, dass er mit fragwürdigen Aktionen und Publicity-Stunts für Aufmerksamkeit sorgte. So kündigte er etwa an, dass er seinen Kanal löschen würde, sobald er 50 Millionen Abonnenten erreicht. Dies stellte sich jedoch als eine Ente heraus - der Youtuber löschte kurzerhand lediglich einen seiner Zweit-Accounts.

Während diese Aktionen noch als durchaus erfolgreiche Spielereien mit der Öffentlichkeit anzusehen sind, scheint PewDiePie nun eine Grenze überschritten zu haben. In einer Reihe von Videos - neun seit August 2016 - äußerte sich Kjellberg in einer Weise, die von vielen Menschen - unter ihnen anscheinend auch die Verantwortlichen bei Disney - als antisemitisch aufgefasst wird. So ließ er etwa einen Mann in einem Video auftreten, der als Jesus Christus verkleidet war. In dieser Kostümierung sagte dieser dann, dass Hitler nichts falsch gemacht hätte. In einem anderen Video bezahlte er zwei Männer dafür ein Schild in die Kamera zu halten, auf dem "Tod allen Juden" stand, um sich dann darüber zu mockieren, dass diese es auch wirklich taten.

Der 27 jährige Multimillionär wird nun also ohne die Untersützung von Disney auskommen müssen. Wie das Wall Street Journal berichtet, wird Disney alle Verbindungen zu PewDiePie abbrechen.