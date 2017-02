Resident Evil 7 - Biohazard: Diese Zensuren müssen japanische Spieler hinnehmen - Video

Im Gegensatz zur deutschen Fassung von Resident Evil 7 - Biohazard, musste die japanische Version des Horrorspiels an einigen Stellen zensiert werden. Ein Youtube-Video zeigt die Stellen, an denen der Gewalt- und Ekelgrad deutlich zurückgeschraubt wurde – interessanterweise handelt es sich fast ausschließlich um Szenen, die mit einem gewissen Gesetzeshüter im Spiel zu tun haben.

Seit einigen Wochen dürfen sich Spieler rund um den Globus in den Horror von Resident Evil 7 - Biohazard stürzen, was auch bedeutet, dass sie so einige explizite Gewaltszenen über sich ergehen lassen müssen. Hat es das mitunter ausgesprochen ruppige Spiel sogar ungekürzt nach Deutschland geschafft, gibt es aber durchaus auch Spieler, die mit leichten Änderungen leben müssen, wie ein Video des Youtube-Kanals Censored Gaming demonstriert. Obacht, es folgen Spoiler zu Resident Evil 7!

In Japan musste der Hersteller Capcom sein Horrorspiel nämlich an einigen Stellen etwas entschärfen, da die Darstellung abgetrennter Körperteile hier ein Tabu ist. Und wie das Video zeigt, fielen insbesondere Szenen der Schere zum Opfer, die sich um den unglücklichen Polizisten im Spiel drehen. Als der nämlich von der Schaufel des wahnsinnigen Jack Baker ins Jenseits befördert wird, ist die japanische Darstellung dieser Gewalttat harmloser, als die der Originalfassung.

Und auch spätere Begegnungen mit dem leblosen Körper des Polizisten (oder Teilen dessen) wurden merkbar entschärft. So finden japanische Spieler etwa nur noch ein Foto des Dahingeschiedenen im Kühlschrank vor, statt seines Kopfes, und müssen auch später nicht mehr in seinem leblosen Körper herumwühlen, um den Schlangenschlüssel zu erhalten.

Resident Evil 7 - Biohazard ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Resident Evil 7 bietet zahlreiche Elemente, die unter die Haut gehen – und neben psychiologischem Horror auch etliche explizite Szenen, die wohl so manchen Sittenhüter instinktiv zur Schere greifen lassen.