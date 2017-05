Dropzone: Gewinnt einen "Early-Access"-Key im Wert von 19,99 Euro

Bereits im vergangenen Sommer konntet ihr euer Können in der geschlossenen Beta von Dropzone als die waghalstigsten Piloten von hier bis Ursa Minor Beta unter Beweis stellen. Damals waren Publisher Gameforge und Entwickler Sparkypants so großzügig und haben euch dazu mit jeder Menge Beta-Keys eingeladen. Wie sie das noch toppen können? Ganz einfach: Macht schnell bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnt einen von 15 Steam-Keys für die "Early Access"-Version von Dropzone im Wert von jeweils 19,99 Euro.

Dabei handelt es sich nicht um "irgendeinen Key", sondern um die Squad-Edition. Deren Inhalt gestaltet sich wie folgt:

Die Squad-Edition beinhaltet alle zum Start verfügbaren zwölf Piloten

Ihr erhaltet auch Zugriff auf die kommende fünfte Klasse mit ihren drei brandneuen Piloten

1 x exklusives "Early Acces"-Portrait

1 x exklusives "Early Access"-Spähturm-Symbol

exklusives Alter Ego: Teufelskerl Recon

Anlass dafür ist der heutige "Early Access"-Start von Dropzone auf Steam. Im Rahmen dieses freudigen Ereignisses hat sich Gameforge mit den "E-Sport"-Spezialesten von TaKeTV zusammengetan und gemeinsam starten sie die Influencer Liga, eine sechs Wochen lang laufende Turnierserie. Gleich zum Start gibt es eine 24-stündige Streaming-Party auf Twitch, bei der bekannte E-Sportler und Let's Player antreten. Darunter zum Beispiel Eatabanana25, Kamikatze7, NarutO, HeroMarine, RotterdaM, TaKe, yAwS oder YouBetterKnowMe, um nur einige zu nennen.

Ebenfalls sechs Wochen lang laufen die Community Cups, in denen sich die Fans von Dropzone miteinander messen. Auf Twitch, Youtube und der offiziellen Webseite zum Spiel werden alle Aktionen mit diversen Web-TV-Formaten begleitet und kommentiert. Außerdem findet ihr stets aktuelle Informationen auf der entsprechenden Facebook-Seite von Dropzone.

Falls ihr noch nichts über das Spiel wisst, bringen wir euch gleich auf den neuesten Stand: Im 22. Jahrhundert ist die Menschheit auf Energiequellen namens Cores angewiesen. Diese gibt es nur auf dem Jupitermond Europa. Dort kämpfen mächtige Konzerne, Gesetzlose und Söldner gegen die aggressiven Außerirdischen Kavash um die begehrten Cores. In den Schlachten kommen Kampfroboter mitsamt den besten Piloten des Sonnensystems zum Einsatz. Denn auf Europa lauern noch andere Gefahren ...

Das erwartet euch im "Echtzeit-Strategie"-Spektakel:

"1 gegen 1"-Gefechte, in denen die Fähigkeiten der Spieler und die richtige Vorbereitung über Sieg und Niederlage entscheiden

dynamische 15-minütige Schlachten

Piloten und Ausrüstung lassen sich frei kombinieren, um so ein Team zu erstellen, das eurem eigenen Spielstil angepasst ist

einfache Regeln und Siegbedingungen, die strategisches Vorgehen belohnen

Unterstützung für 4K-Monitore

Sparkle-Grafikgerüst für stabiles Online-Spiel

Wie komme ich an einen Key?

Ganz einfach: Schickt uns eine Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und schreibt in die Betreffzeile: Dropzone FTW. Unsere stets übergewichtige Glücksfee ermittelt dann nach dem Zufallsprinzip 15 glückliche Gewinner. Euer persönlicher Key wird euch dann per Mail zugestellt. Name und Adresse sind in diesem Fall nicht nötig, eure E-Mail-Adressen behandeln wir selbstverständlich vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Teilnehmen darf jeder, mit Ausnahme von Mitarbeitern der Ströer Media Brands AG und Gameforge. Einsendeschluss ist Freitag, der 17. Februar 2017 um 8 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dann legt mal los und zeigt, was ihr drauf habt! Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit eurem Key für Dropzone und vielleicht sehen wir uns ja online auf Europa (Wir sind vermutlich diejenigen, die von allen anderen eins auf die Mütze bekommen ...)