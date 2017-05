In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Gameinformer verrät der Produzent der "Legend of Zelda"-Reihe Eiji Aonuma, dass ein neues Zelda in 2D für Nintendo Switch nicht auszuschließen sei.

Nur noch wenige Wochen, dann hat das Warten ein Ende. The Legend of Zelda - Breath of the Wild steht voraussichtlich am 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch in den Läden. Kürzlich wurde von Nintendo auch ein Season-Pass angekündigt. Während die Fans gespannt auf den Erscheinungstermin warten, gibt Entwickler Eiji Aonuma bereits einige Gedanken über die Zukunft preis.

Auf die Frage hin, ob Nintendo das "Breath of the Wild"-Team und das Team, welches an Spielen wie The Legend of Zelda - A Link between Worlds gearbeitet hat, in Zukunft zusammenarbeiten lässt, um so die Entwicklungszeit zu verkürzen, antwortet Aonuma: "Das Entwicklungstempo ist nicht wirklich davon abhängig, wie viele Menschen in einem Team sind. Sie zu vereinen würde das Entwicklungstempo nicht unbedingt beschleunigen. Das '3DS'-Team und das 'Wii U'-Team haben unterschiedliche Ansätze in der Spieleentwicklung, also will ich sie nicht unbedingt kombinieren und sie gemeinsam denken lassen, sondern ich möchte, dass jedes Team darüber nachdenkt, was es mit ihrer eigenen Perspektive für Nintendo Switch bringen könnte".

Danach wollte Gameinformer wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass die "3DS"-Teams von Zelda an einem neuen Spiel für Nintendo Switch arbeiten. "Ja, die Möglichkeit besteht devinitiv", teilte der Produzent mit, "Es gibt eine Menge Fans, denen der 2D-Stil gefällt. [...] Was das '3DS'-Team betrifft, ich versuche sie über einen weiterentwickelten 2D-Ansatz nachdenken zu lassen".

Demnach ist die zukünftige Entwicklung von einem Zelda-Ableger in 2D für Nintendo Switch nicht auszuschließen. Was würdet ihr von einem 2D-Ableger für die neue Konsole halten?

Wenn ihr euch die Zeit bis zum Erscheinungstermin von The Legend of Zelda - Breath of the Wild vertreiben wollt, findet ihr in der Bilderstrecke zehn tolle Alternativen.

Oder wollt ihr vor der Veröffentlichung noch mehr von dem Abenteuer in Erfahrung bringen? Dann könnte euch die Hintergrundgeschichte des Spiels interessieren.