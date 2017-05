Sony hält es durchaus für möglich, dass das in Kürze erscheinende Horizon - Zero Dawn den Beginn einer neuen, festen Spielemarke darstellt, und die Protagonistin Aloy als bekannte Figur im PlayStation-Kosmos etabliert wird. Dies ist allerdings an eine klare Voraussetzung geknüpft.

Mit Horizon - Zero Dawn erscheint voraussichtlich am 1. März 2017 ein PlayStation-4-exklusives Spiel, das im Vorfeld insbesondere durch sein Konzept und seine imposante Optik auf sich aufmerksam machte. Ob das Action-Rollenspiel des niederländischen Entwicklers Guerrilla Games tatsächlich der erhoffte weite Wurf wird, bleibt abzuwarten – bei kommerziellem Erfolg können sich PlayStation-Fans aber offenbar auf ein regelmäßiges Wiedersehen mit der Protagonistin Aloy freuen.

Im Interview mit der englischsprachigen Seite MCV UK hat nämlich Jon Edwards, Produktmanager von Sony in Großbritannien, die Ambition des Unternehmens geäußert, aus Aloy ein PlayStation-Maskottchen à la Nathan Drake oder Sackboy zu machen. „Sie ist eine PlayStation-Ikone der Zukunft“, so Edwards zuversichtlich.

Ob sich Horizon-Zero Dawn aber tatsächlich als feste Marke im PlayStation-Kosmos etabliert, bleibt dennoch abzuwarten, wie Edwards im weiteren Verlauf des Interviews klar stellt. „Noch wurde nichts angekündigt, aber ich denke, dass das eine Menge Potential hat, eine aufregende neue Marke für uns zu werden“, so Edwards. „Da müssen wir einfach abwarten und schauen.“

Der Entwickler Guerilla Games hat dabei durchaus Erfahrung im Umgang mit PlayStation-Marken: Über die vergangenen Jahre hinweg hatte sich das Studio als Entwickler der ebenfalls Playstation-exklusiven Killzone-Reihe einen Namen gemacht.

Mit seiner riesigen, offenen Spielwelt, einem klar Action-orientierten Spielprinzip und einer ansprechenden Grafik vereint Horizon - Zero Dawn etliche erfolgsversprechende Zutaten – doch reicht es zur Kultmarke?