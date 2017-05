Pokémon Go: Diese Neuerungen dürft ihr bald erwarten

Die mobile App Pokémon Go soll laut John Hanke, Geschäftsführer bei Entwickler Niantic demnächst mit neuen Inhalten bereichert werden. Ganz oben auf der Liste stehen der Handel mit Pokémon und die Möglichkeit andere Spieler im Kampf herauszufordern.

Am 12. Juli 2016 erschien Pokémon Go für iPhone und Android und sorgte gerade zum Start für einen gewaltigen Hype. Die Spieler sind kilometerweit gelaufen, um so viele Taschenmonster wie möglich einzufangen. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr heute auch noch nlässlich des Valentinstags an einer besonderen Veranstaltung im Spiel teilnehmen. Heute um 20 Uhr soll diese wieder enden.

In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Waypoint bestätigt John Hanke, dass an weiteren Aktualisierungen gearbeitet wird. "Die Priorität bei Pokémon Go liegt nun darauf Inhalte einzubauen, die kooperatives Spielen belohnen und Erfahrungen eröffnen, die mehr Tiefe bieten als die Grundmechanik". Hanke meint, dass diese neuen Inhalte bald in "gekürzter Form" erscheinen werden. Dies könnte bedeuten, dass besagte Inhalte nicht gleich in vollem Umfang erscheinen werden.

Die Fehlerbehebungen in den ersten Monaten soll die Arbeit an anderen Bereichen des Spiels verhindert haben, welche Entwickler Niantic jedoch immer noch als wesentlich erachtet. Diese Bereiche betreffen unter anderem das Handeln mit Pokémon und das Kämpfen gegen andere Spieler. Inhalte, die laut Hanke auf dem Weg seien. "Es wird bald geschehen. Es ist, wie es ist. Ich stütze mich auf die massive Welle an positiver Hysterie, die wir genossen haben und komme daher mit der Tatsache klar, dass es ein bisschen länger gedauert hat, den Rest der Inhalte auf die Beine zu stellen. Wir sind sehr froh, wenn wir unsere Kunden glücklich machen". Wann genau ihr die Aktualisierung herunterladen könnt, bleibt jedoch abzuwarten.

Was haltet ihr von den bald erscheinenden Inhalten? Ist das alles, was Pokémon Go noch gefehlt hat oder sollte eurer Meinung nach besser an anderen Stellen geschraubt werden?

