For Honor: Server halten Ansturm der Spieler nicht Stand

Offenbar ist der Andrang für Onlinegefechte in For Honor so hoch, dass die Server in die Knie gehen. Die Anfragen für Spieler führen zu Überlastungen der Infrastruktur.

Verschiedene Betaphasen fanden statt, damit nicht nur die Spieler sich von dem Schwert-Spektakel überzeugen konnten, sondern auch die Server von Ubisoft einem Härtetest unterzogen werden konnten. Das lief ganz gut.

Sogar eine zuletzt stattgefundene, offene Betaphase von For Honor lief gelassen ab. Doch nun ist das Spiel für PC, PS4 und Xbox One im Handel erschienen und die Infrastruktur offenbart Schwächen. Es häufen sich innerhalb mehrerer Foren Erfahrungsberichte von gefrusteten Spielern.

So ist es mitunter nicht möglich in eine gemeinsame Partie zu starten, weil die Wartezeiten unerträglich lang sind, Abbrüche der Verbindungen geschehen oder gar fragwürdige Fehlermeldungen auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Vor allen nicht nachvollziehbare Fehlermeldungen beschäftigen die Spieler beispielsweise im englischsprachigen Ubisoft-Forum. So erhalten Spieler, die nach einem Schlagabtausch suchen mitunter die Meldung, dass sie „Voraussetzungen nicht erfüllen“. Das Phänomen betrifft wohl vor allem Spieler auf Xbox One.

Entwickler und Hersteller Ubisoft zeigt sich betroffen und kündigt Besserung an. Noch ist unklar, ab wann ihr reibungslos in Schwertkämpfe einsteigen könnt.

Wenn das Spiel denn mal läuft, bietet For Honor richtig viel Abwechslung und auch taktische Tiefe, wie ihr auch aus der Vorschau: "For Honor - Der brachiale Schwertkampfsimulator" erfahrt.

Mit For Honor startet ihr in erbarmungslose Scharmützel ... wenn ihr Glück habt. Aktuell ist die Infrastruktur überlastet.