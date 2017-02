Ghost Recon - Wildlands: Offene Betaphase ab 23. Februar

Am 23. Februar startet die offene Betaphase von Ghost Recon - Wildlands. Damit kann jeder interessierte Spieler auf PC, PS4 und Xbox One das Spiel mal testen.

Die offene Betaphase startet am 23. Februar und endet am 27. Februar. Ihr könnt bereits am 21. Februar die dafür notwendige Datei herunterladen. Die Zeit solltet ihr auch nutzen, denn die Datei für die geschlossene Betaphase umfasste bereits satte 25 Gigabyte.

Ähnlich groß wird der Inhalt wohl auch für die jetzt anstehende Testphase, denn der entspricht in etwa der geschlossenen Betaphase. Hinzu kommt die bolivianische Provinz Montuyoc. Dort trainiert das Kartell, welches ihr bekämpft, seine "härtesten Soldaten".

Wer bereits die geschlossene Betaphase genießen sollte, sollte übrigens auch einen Blick in die offene Testphase riskieren, denn es gibt eine Belohnung für diese Spielzeit.

Wer die geschlossene und offene Betaphase gespielt hat und im fertigen Spiel bis 31. März mit dem gleichen Ubisoft-Konto spielt wie in den Betaphasen, der darf sich über drei exklusive Zusatzmissionen freuen, welche den Konflikt zwischen der Unidad (paramilitärische Polizeieinheiten) und dem Santa-Blanca-Kartell in den Vordergrund stellt.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Publisher Ubisoft aus dem holprigen Start von For Honor gelernt hat und die noch verbleibende Zeit bis zur Veröffentlichung von Ghost Recon - Wildlands nutzt, um die Infrastruktur für den Ansturm der Spieler zu rüsten.

1 von 55 Ghost Recon - Wildlands: Virtueller Drogenkrieg

Ghost Recon - Wildlands erscheint voraussichtlich am 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Was euch in dem Spiel erwartet, erfahrt ihr aus der Vorschau "Ghost Recon - Wildlands: Online-Ballereien im Drogen-Dschungel".