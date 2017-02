PS Plus und Xbox Live: Kostenlos am Wochenende und in der nächsten Woche ausprobieren

Trommelt eure Freunde zusammen, denn dieses Wochenende oder die Woche darauf wird online gespielt: Sowohl PlayStation Plus, als auch Xbox Live sind die nächsten Tage gratis nutzbar, wie Sony und Microsoft jeweils separat bekanntgeben.

Auf der Xbox 360 und auf der Xbox One könnt ihr sämtliche Multiplayer-Spiele vom 16. bis zum 19. Februar kostenlos online spielen. Falls ihr zufälligerweise keine parat habt, hilft euch Microsoft und bietet auf der Xbox One mit Rocket League und NBA 2K17 zwei Spiele kostenlos am Wochenende an.

Solltet ihr danach Interesse an einem Kauf der Spiele haben, erhaltet ihr jeweils einen speziellen Rabatt. Bei Rocket League könnt ihr beispielsweise 25 Prozent sparen und verliert euren Speicherstand nicht. Mehr Infos zur Basketball-Simulation NBA 2K17 gibt es derweil im Blickpunkt: "Best of Xbox 2016 - 10 Spiele für die Xbox One, die ihr nicht verpasst haben solltet".

Sony hingegen lässt euch sogar noch länger die Online-Modi verschiedener Spiele gratis testen: PlayStation Plus ist vom 22. Februar ab 11 Uhr bis zum 27. Februar um 00.59 Uhr ohne weitere Kosten nutzbar. Eine Anmeldung, um das Angebot wahrzunehmen, wird nicht benötigt. Laut Sony reicht es, einfach mit der PlayStation 4 im genannten Zeitrahmen online zu sein und loszulegen. Gratis-Spiele, wie sie Microsoft für das Test-Wochenende anbietet, gibt es jedoch nicht.

Wenn ihr nach dem jeweiligen Gratisangebot weiter online spielen möchtet, müsst ihr zwingend ein Abonnement bei PlayStation Plus oder bei Xbox Live abschließen. Immerhin erhaltet ihr dann monatlich ein paar Gratis-Spiele. Im Falle der PlayStation 4 gibt es diesen Monat unter anderem Little Big Planet 3 dazu, während euch auf der Xbox One das Rennspiel Project Cars entgegenspringt.

1 von 18 PlayStation 4 Pro oder Xbox One S?

In der Bilderstrecke zeigen wir euch im Detail die Unterschiede zwischen der Xbox One S und der PlayStation 4 Pro. Danach wisst ihr, welche Konsole sich eher für eure Bedürfnisse eignet.