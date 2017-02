Nintendo Switch: Erstes "Unboxing"-Video bereits zwei Wochen vor Konsolenstart

Ein glücklicher NeoGAF-Nutzer hat bereits zwei Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung der neuen Konsole Nintendo Switch sein vorbestelltes Exemplar erhalten. Im wohl weltweit ersten „Unboxing“-Video präsentiert er die allgemeine Aufmachung, packt das Gerät aus und führt sogar ein wenig durch das Konsolenmenü.

Bis zur offiziellen Veröffentlichung der neuen Konsole Nintendo Switch ist es nun nicht mehr lange hin. Am 3. März soll das Gerät weltweit in den Handel kommen, und während sich die Mehrheit der Spieler noch genau zwei Wochen gedulden muss, hatte einer offenbar das große Glück, seine Vorbestellung schon jetzt zu erhalten. hiphoptherobot heißt der glückliche NeoGAF-Nutzer, der zum Erstaunen seiner Mitzocker erste Bilder seiner verfrüht eingetroffenen Konsole öffentlich präsentierte. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Besagter Nutzer hat nämlich auch ein erstes „Unboxing“-Video aufgezeichnet, und dem Youtube-Kanal FloKO zur Verfügung gestellt. Wie das bei Videos dieser Art üblich ist, packt der frischgebackene Switch-Besitzer seine neue Errungenschaft genüsslich vor laufender Kamera aus und gewährt damit unverfälschte Blicke auf die Verpackung, Anschlüsse und Einzelkomponenten wie "Joy-Con"-Controller, Dockingstation und Tablet. Natürlich wird das Gerät im Anschluss gleich auch einmal in Betrieb genommen – wie die Menüs der neuen Nintendo-Konsole aussehen, erfahrt ihr also ebenfalls.

Nintendo Switch erscheint offiziell am 3. März 2017 mit einer Handvoll Startspiele, darunter The Legend of Zelda - Breath of the Wild.

1 von 37 Nintendo Switch - Das sind die Spiele für die Konsole

Weitere Eindrücke zur neuen Nintendo-Konsole bekommt ihr in unserer Bilderstrecke. Im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung durften einige erste Switch-Spiele ausprobiert werden, darunter 1-2-Switch, Splatoon 2, The Legend of Zelda - Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe.