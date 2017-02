Super Nintendo: Neue Hinweise auf eine Mini-Version der Retro-Konsole aufgetaucht

Nach dem Erfolg des Nintendo Classic Mini gibt es neue Hinweise, dass nun eine entsprechende "Super Nintendo Entertainment System"-Version folgen könnte.

Im Januar verkaufte sich die Mini-Version des Nintendo Entertainment System (NES) besser als die aktuellste Nintendo-Konsole, die Wii U. Im Weihnachtsgeschäft konnte das System so oft verkauft werden, dass Nintendo die Produktion drastisch steigern musste. Wie ein Blick in die Datenbank des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) verrät, könnte der japanische Konsolenhersteller bald in die nächste Runde starten.

Das NES war zwar nicht die erste Nintendo-Konsole, aber sicherlich die, die überhaupt erst den Weg für die stationären Spielemschinen in den Haushalten ebnete. 30 der besten Spiele dieser Ära finden sich jetzt auf der im vergangenen Jahr veröffentlichten Geburtstags-Edition des NES im Mini-Format. Und auch deren Nachfolger, das Super Nintendo Entertainment System (SNES oder Super Nintendo) könnte diese Ehre erhalten.

Darauf deuteten zumindest schon vor einer Weile offizielle Tragetaschen zum Nintendo Classic Mini NES hin, bevor in Japan eine Markenanmeldung eines Bildes des SNES-Controllers folgte. Die Spekulationen waren zwar recht dünn, mit einem Eintrag in der Datenbank der europäischen Patent- und Markenbehörde verhärten sie sich allerdings wieder. Denn wie es scheint, hat sich Nintendo auch hier jüngst den Controller des SNES schützen lassen.

Ein Text zur Anmeldung des „Super Nintendo“-Controllers fehlt auch hierzulande, allerdings ist zumindest ein Bild zum Controller zu sehen. Zudem lässt sich der Anmeldung entnehmen, dass es sich um eine Markenanmeldung der Kategorien 9 und 28 handelt, den Kategorien für Videospiele. Ob sich Nintendo aber wirklich gerade anschickt, eine Mini-Version des Super Nintendo zu entwickeln, lässt sich aber ohne eine offizielle Stellungnahme weiter nicht sagen. Zumindest verdichten sich aber die Hinweise.

Das Super Nintendo gehört nach wie vor zu den beliebtesten Konsolen aller Zeiten, was vor allem an den zeitlosen Spielen liegt. Einige davon zeigt euch diese Bilderstrecke.