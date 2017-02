Nintendo Switch: Gekaufte eShop-Inhalte sind in Zukunft nicht mehr an die Konsole gebunden

Wie ein Bild aus dem Menü der Nintendo Switch verrät, sind gekaufte Inhalte aus dem Nintendo eShop in Zukunft an euer Konto gebunden.

Wenn ihr bislang digitale Inhalte im Nintendo eShop gekauft habt, dann bestand die Gefahr, diese für immer zu verlieren. Das liegt daran, dass die zum Spielen erforderlichen Lizenzen an die Konsole selbst gebunden sind und verfallen, wenn diese zurückgesetzt wird oder verloren geht. Im Falle der Nintendo Switch wurde dieses Konzept noch einmal überdacht und letztlich geändert.

Was passiert mit euren „Wii U“- und „Nintendo 3DS“-Spielen aus dem Nintendo eShop, wenn die Konsole kaputt geht, zurückgesetzt werden muss oder geklaut wird? Ganz einfach: Sie sind möglicherweise für immer verloren, weil die Lizenzen dazu an die Hardware gebunden sind, nicht an eure „Nintendo ID“. Die Inhalte zu transferieren ist entsprechend schwer. Im Falle des Nintendo 3DS sind zwei Geräte (Start- und Zielgerät) erforderlich, die über WLAN miteinander verbunden sind. Zudem muss die Nintendo ID auf dem Quellgerät im Anschluss der Übertragung gelöscht werden. Im Falle der Wii U oder ohne Quellgerät hilft nur noch die Kulanz von Nintendo.

What happens when you restore the Nintendo Switch to factory settings pic.twitter.com/pjnAv8mFyp — Wario64 (@Wario64) 17. Februar 2017

Die wird offenbar im Falle der Nintendo Switch überflüssig. Das zumindest lässt sich aus dem Video eines Spielers entnehmen, der bereits jetzt im Besitz der Hybrid-Konsole ist. Dort ist auch ein Teil der Benutzeroberfläche zu sehen, was auch dem Twitter-Nutzer Wario64 aufgefallen ist, der das Video an einer bestimmten Stelle pausierte und das entsprechende Bild über seinen Kanal veröffentlicht hat. Fraglich ist allerdings, wie besagter Spieler bereits jetzt an die Konsole kommen konnte, zumal einiges an Diebesgut in Umlauf gebracht wurde.

Das Bild zeigt einen Hinweistext zur Reinitialisierung der Nintendo Switch, die früher auch eure gekauften Inhalte gelöscht hätte. Im Kleingedruckten ist jetzt aber zu lesen, dass eure Nintendo ID künftig nicht nur euer Guthaben speichert, sondern auch die Lizenzen für im Nintendo eShop gekaufte Inhalte. Diese stehen, so das Kleingedruckte, auch nach einer Initialisierung, einem Konsolenwechsel oder dem Diebstahl der Konsole im Anschluss problemlos wieder zum Herunterladen bereit. Auch Zusatzinhalte, sogenannte DLCs, werden davon betroffen sein, nicht unbedingt aber von euch oder anderen Spielern erstellte Inhalte.

Erscheinen soll die Nintendo Switch in knapp zwei Wochen am 3. März 2017. Zu den Spielen, die euch zum Start bereitstehen, gehören unter anderem The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Just Dance 2017 und I Am Setsuna.

