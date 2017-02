Square Enix kündigt neues Rollenspiel "Project Prelude Rune" an

(Bildquelle: Square Enix via Gamer)

Hersteller und Entwickler Square Enix hat ein neues Rollenspiel angekündigt. Aktuell steckt das Projekt noch in der Konzeptionsphase und firmenseitig werden noch zahlreiche Mitstreiter gesucht.

Das neu gegründete Studio Istolia übernimmt die Arbeiten an dem Werk. Die Leitung des Projekts und des Studios übernimmt nach Informationen des englischsprachigen Magazins Kotaku Hideo Baba. Baba hat lange Zeit als leitender Produzent an der "Tales of"-Reihe mitgewirkt.

Der Name des Studios "Istolia" ist übrigens an das griechische Wort für "Geschichte" angelehnt. Ob Project Prelude Rune (was durchaus nicht der finale Name für das Spiel sein muss) euch ebenfalls in die griechische Mythologie entführt? Zumindest erinnern Kostüme und auch ein paar Waffen aus den ersten Konzeptzeichnungen zum Spiel (wie beispielsweise auch über dieser Meldung zu sehen) daran.

(Bildquelle: Square Enix via Gamer)

(Bildquelle: Square Enix via Gamer)

Drachen scheinen außerdem einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte beizutragen. Noch ist unklar, wann das Spiel erscheinen wird und ebenso steht in den Sternen für welche Plattformen die Umsetzung angedacht ist.

Zuletzt hatte Square Enix mit Final Fantasy 15 ein neues Rollenspiel abgeliefert. Der Test: "Final Fantasy 15 für euch durchgespielt - Kein schlechtes Spiel" zeigt auf, dass ihr durchaus Freude damit haben könnt.

1 von 60 Neue Eindrücke aus der Welt von Final Fantasy 15

In Final Fantasy 15 begleitet ihr vier Freunde durch eine Geschichte, welche die Beziehung der Kameraden auf eine harte Probe stellt. Was euch in dem jetzt angekündigtem Projekt erwartet, ist allerdings noch unklar, wenngleich es sich um ein Spiel handeln dürfte, das stark im Fantasy-Bereich verwurzelt ist.