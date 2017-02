Nintendo Switch: Sichert euch jetzt euren Account-Namen

In etwas mehr als einer Woche ist es soweit, dann steht die Nintendo Switch völlig legal in den Händerregalen dieser Welt. Damit ihr für den Start perfekt vorbereitet seid, solltet ihr schon jetzt euren Account-Namen sichern.

Dafür besucht ihr die Kontoverwaltungs-Webseite von Nintendo, meldet euch mit eurer vorhandenen Nintendo Network ID an (oder registriert euch, falls ihr diese noch nicht besitzt) und klickt beim Menüpunkt "Nutzer-ID" auf "ändern". Anschließend wählt ihr euren Accountnamen, der mindestens sechs Zeichen lang sein muss.

Claim your Nintendo Account user ID now (replacing NNID for Nintendo Switch) https://t.co/EUQP83mTUz pic.twitter.com/KYF5P8O52t — Wario64 (@Wario64) 20. Februar 2017

Laut dem Twitter-Nutzer Wario64 ersetzt die Nutzer-ID auf der Nintendo Switch die bisherige Nintendo Network ID, die unter anderem auf dem 3DS und der Wii U zum Einsatz kommt. Das Nutzerkonto bleibt inhaltlich unverändert, lediglich der Anzeigename ändert sich dann entsprechend eurer Wahl.

Außerdem solltet ihr zur Vorbereitung wissen, dass sich mit Nintendo Switch so einiges ändert: "E-Shop"-Inhalte sind beispielsweise nicht mehr an Hardware gebunden und der "Region-Lock" ist ebenfalls vom Tisch - sogar für digitale Produkte gilt das.

Wie sich die Nintendo Switch anfühlt, wie vielversprechend die Spiele sind und ob die neuen Controller von Nintendo überzeugen, erfahrt ihr derweil im Blickpunkt: "Nintendo Switch - so spielen sich die neuen Spiele wirklich".

