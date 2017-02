Dragon Ball Xenoverse 2: Inhalte des kostenlosen Updates enthüllt

Wie Hersteller Bandai Namco verkündet, soll am 27. Februar 2017 ein kostenloses Update zum Prügelspiel Dragon Ball - Xenoverse 2 erscheinen.

Erwarten könnt ihr mit der Akualisierung eine Menge kostenloser Neuerungen und Inhalte. So wird es zum Beispiel zwei neue Kostüme geben, aber auch neue Missionen und Attacken finden Einzug in die Welt von Dragon Ball - Xenoverse 2.

Diese Neuerungen erwarten euch:

Neue Kostüme: Zangya & Bido

Outfit von C15 und Anzug für Metall-Cooler

2 neue Experten-Missionen: Broly und Janemba

5 neue Attacken

Außerdem könnt ihr euch auf neue Regeln für den sogenannten Tenkaichi Wettkampf freuen:

Charakter-Tenkaichi: Alle Spieler müssen mit derselben Figur kämpfen, wie zum Beispiel “Goku Tenkaichi”, “Yamcha Tenakichi” oder “Pan Tenkaichi”

Gruppen-Tenkaichi: Im “GT Cup” können Spieler zum Beispiel nur Charaktere von Dragon Ball GT auswählen.

Tenkaichi Wettkampf-Jersey

Dragon Ball - Xenoverse 2 ist am 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Auch Nintendo Switch soll von dem Prügel-Erlebnis nicht verschont bleiben. Wann genau das Spiel für Switch erscheinen wird ist jedoch noch nicht bekannt. Seid ihr dem Kampfspiel nicht abgeneigt, werft doch einen Blick auf den Test "Dragon Ball - Xenoverse 2: Schlägerei durch die Zeit als Rollenspiel".

Am 28. Februar, also nur einen Tag nach dem Update, soll euch außerdem ein weiteres, aber kostenpflichtiges DLC-Paket erwarten.

1 von 61 Eindrücke aus Dragon Ball - Xenoverse 2

In Dragon Ball - Xenoverse 2 reist ihr als selbst erstellbarer Charakter durch die Zeit, um die Geschichte von Dragon Ball umzukrempeln und wieder in Ordnung zu bringen. In der Bilderstrecke könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Prügel-Abenteuer machen.