Aktueller Weltrekord: Nioh in unter zwei Stunden durchgespielt

Ein "Speedrunner" hat Nioh jetzt in unter zwei Stunden abgeschlossen. Lest aus den folgenden Zeilen sein Erfolgsrezept.

Ein Kennzeichen von Nioh ist der recht sportliche Schwierigkeitsgrad, wie ihr auch aus dem Test: "Nioh - Es ist noch kein Samurai vom Himmel gefallen" erfahrt.

Doch vor allem sogenannte "Speedrunner" wollen beweisen, dass auch solche schweren Brocken zu knacken sind und mit der richtigen Technik ein Spiel nicht 60 bis 70 Stunden andauern muss, sondern binnen kürzester Zeit beendet werden kann.

Speedrunner Distortion2 zeigt, wie das in Nioh in etwas mehr als anderthalb Stunden klappen kann. Das Video über seinen Youtube-Kanal liefert den Beweis:

(Quelle: Youtube, Distortion2)

Die erlangte Spielzeit von einer Stunde, 36 Minuten und 51 Sekunden bedeutet den aktuellen Weltrekord für das schnelle Durchspielen in Nioh. In dem Video erkennt ihr, was der Schlüssel zum Erfolg ist: Magische Talismane.

Durch deren Einsatz könnt ihr nämlich auch Bossgegner so stark verlangsamen, dass sie kaum eine Gefahr darstellen. Ob dieser Umstand, zumindest für Bossgegner, wieder abgestellt wird ist fraglich. Immerhin ist es aber schon merkwürdig, dass solche Zauber bei Bossen überhaupt greifen. Bei ähnlichen Spielen ist das nämlich eher selten der Fall.

Zudem schraubt Distortion2 dank Magie seine Offensive nach oben und setzt gegnerischen Elementarattacken stets die passende Resistenz entgegen, um in dieser sensationellen Zeit an sein Ziel zu kommen.

Mal sehen, wie lange dieser Weltrekord Bestand haben wird. Im Bereich des Speedrunning passieren nämlich ab und an durchaus überraschende Ereignisse, wie der "heilige Gral für Speedrunner", der erst Jahre nach Veröffentlichung eines Spiels entdeckt wurde.

