Xbox Live Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele im März

Microsoft hat die kostenlosen Spiele für den März 2017 bekanntgegeben. Um die Spiele ohne jegliche Kosten herunterladen zu können benötigt ihr jedoch eine "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft.

Das sind die kostenlosen Spiele:

Wie gewohnt könnt ihr als Besitzer einer Xbox One selbstverständlich auch die kostenlosen Spiele für Xbox 360 herunterladen.

Bei Layers of Fear handelt es sich um ein psychologisches Horror-Abenteuer,in dem ihr in die Rolle eines wenig bekannten Künstlers schlüpft. Dabei zieht ihr in Egoperspektive durch ein Haus und erkundet das labile Bewusstsein des Protagonisten.

Evolve ist ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, in dem ihr entweder in die Haut eines Jägers schlüpfen könnt oder aber ihr macht die Umgebung als Monster unsicher. Während ihr als Jäger eure Koop-Fähigkeiten unter Beweis stellen sollt, um das Monster zu besiegen, gilt es als Kreatur völlig alleine zu überleben und im besten Fall das Jäger-Team zu vernichten.

Borderlands 2 ist ein Shooter-Rollenspiel-Hybrid in Comic-Grafik. Die zur Verfügung stehenden Charaktere bringen nicht nur ein unterschiedliches Aussehen, sondern auch verschiedene Fähigkeiten mit sich. Mit unzähligen sammelbaren Waffen sorgt das Abenteuer mit bis zu drei menschlichen Mitspielern für besonders viel Spaß.

Heavy Weapon ist ein 2D-Shooter, in dem ihr in einem Panzer allerlei unterschiedliche Gefahren, wie auf euch zurasende Raketen oder Flugzeuge, vernichten sollt.

Bis zum 1. März 2017 ist es euch noch möglich, die Xbox Live Games with Gold im Februar zu ergattern.

Borderlands 2: Das neue Abenteuer auf Pandora

Auf dem lebensfeindlichen Planeten Pandora sucht ihr in Boderlands 2 nach einer geheimnisvollen "Kammer", die unsagbare Macht verleihen sollt. Der Weg dorthin ist mit allerlei Gefahren und handfesten Auseinandersetzungen gepflastert. Borderlands 2 ist übrigens dank der zufällig generierten Waffenfunde das Spiel, mit den meisten verfügbaren Waffen aller Zeiten.