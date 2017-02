The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Anime-Werbespot für Milch

Spieler von The Legend of Zelda - Ocarina of Time und anderen Zelda-Spielen kennen und lieben sie: Die Lon Lon Milch, die einem angeschlagenen Link bis zu fünf Herzen regeneriert und von den Kühen der Lon Lon Farm gewonnen wird.

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild holt der Youtube-Channel Channy & Kimberly die Milch erneut hervor und verpackt sie in einen Anime-Werbespot. Der rund vierzig Sekunden lange Clip könnte auch als tatsächliche Werbung durchgehen:

(Quelle: Youtube, Channy & Kimberly)

Das ist übrigens nicht das einzige Video des Kanals, welches sich auch als Marketingmaßnahme für die Nintendo Switch eignen würden. Schon wenige Wochen nach der Enthüllung der neuen Konsole haben Channy & Kimberly ein Intro für einen Anime veröffentlicht, der sich rund um die Nintendo Switch dreht.

Mehr Infos zur Nintendo Switch und zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild gibt es im Blickpunkt: "Nintendo Switch - so spielen sich die neuen Spiele wirklich". Seit kurzem ist außerdem bekannt, dass das kommende Zelda-Spiel einen Erweiterungspass mit zwei angekündigten DLC-Paketen erhält.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild erscheint voraussichtlich zeitgleich mit der Nintendo Switch am 3. März 2017. Am selben Tag soll das Spiel zudem auch für die Wii U erscheinen und verabschiedet die unterm Strich kommerziell enttäuschende Konsole.