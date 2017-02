Street Fighter 5: Ton fällt während Übertragung aus, es folgt genialer Ersatz

Während einer Live-Übertragung eines Turniers von Street Fighter 5 fällt der Ton aus. Damit gehen sämtliche Effekte und Kampfgeräusche den Bach runter und das Erlebnis ist nur halb so schön. Gut, dass Kommentatoren aber nicht nur sprechen können und so in die Bresche springen können.

"Klong", "Zack", "Splortsch" ... Gebt es ruhig zu, so habt ihr zumindest noch im zarten Kindesalter eure Spiele mit eigener Soundkulisse untermalt. Und wer hätte gedacht, dass diese frühen Übungen auch später wieder von Nutzen sein könnten?

Während eines Turniers in Street Fighter 5, welches live auf Twitch übertragen wurde, fiel schlichtweg der Ton aus. Zwei Kommentatoren, die das Geschehen für die Zuschauer mit Fachwissen untermalten, reagierten spontan.

Statt des eigentlichen Tons füllen nun die beiden diese technisch aufgetretene Lücke. Dialoge zwischen den Charakteren werden grimmig vorgelesen und Treffer per Handkante, Fuß, Kopf und Po (ja, gibt es auch) setzen die Kommentatoren kurzerhand selbst in Szene. Das obige Video lässt euch an dieser spontanen Einlage teilhaben.

Übrigens hat auch Entwickler Capcom das Prügelspiel nach einem Update etwas witziger gestaltet. Dennoch kämpft Street Fighter 5 mit geringen Verkaufszahlen. Warum das so ist, erfahrt ihr auch aus der Kolumne "Warnung vor dem Kauf: Street Fighter 5 ist die teuerste Demo der Welt - sagt Onkel Jo".

