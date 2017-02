Mass Effect - Andromeda: Natalie Dormer aus Game of Thrones spricht mit

Wenn Mass Effect - Andromeda voraussichtlich am 23. März erscheint, dürfen sich Zuschauer von Game of Thrones über eine bekannte Stimme freuen: Natalie Dormer aus Game of Thrones ist an Bord der Tempest.

Die Darstellerin von Margaery Tyrell aus der erfolgreichen TV-Serie spricht in Mass Effect - Andromeda die Schiffsärztin Dr. Lexi T'Perro. Die Asari tritt damit in die Fußstapfen der bisher bekannten "Mass Effect"-Ärztin Dr. Karin Chakwas, die in der vorherigen Trilogie regelmäßig Commander Shepard und seine Crew versorgt hat.

Spieler treffen auf T'Perro direkt nach dem Erwachen aus dem über 600 Jahre dauernden Kryoschlaf und werden natürlich anschließend von ihr auf Nebenwirkungen untersucht. Danach hilft sie euch beim Erkunden der neuen Galaxie.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein "Game of Thrones"-Schauspieler in einem Videospiel auftaucht. Erst im vergangenen Jahr hat der "John Schnee"-Darsteller Kit Harrington in Call of Duty - Infinite Warfare mitgewirkt.

Ob sich Biowares kommendes Rollenspiel auch abgesehen von einer "Game of Thrones"-Darstellerin auf einem guten Weg befindet und ob die neue Galaxie begeistern kann, verrät euch die Vorschau "Mass Effect - Andromeda: Unterwegs in eine fremde Galaxie". Eines sollte euch schon jetzt bewusst sein: Der vierte Teil der Reihe ist kein "Open World"-Spiel.

Mass Effect - Andromeda wird von Hersteller Electronic Arts voraussichtlich am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Die Geschichte setzt nicht nach den Ereignissen von Mass Effect 3 an, sondern schickt euch auf eine lange Reise in die völlig unbekannte Andromeda-Galaxie.