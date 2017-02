Resident Evil 7: Chris Redfield für kommende Gratisepisode bestätigt

Der Entwickler Capcom hat über Twitter noch einmal die kommende Gratisepisode „Not A Hero“ für Resident Evil 7 - Biohazard angekündigt – so weit, so bekannt. Die Meldung ging aber erstmals mit der Bestätigung einher, dass ihr künftig noch einmal in die fähige Haut von Chris Redfield schlüpfen dürft.

Seit rund einem Monat dürfen Spieler in den gruseligen Weiten des Baker-Anwesens in Resident Evil 7 - Biohazard ums nackte Überleben kämpfen. Und während Hersteller Capcom mit mehreren kostpflichtigen Zusatzepisoden für weiterführenden Horrorstoff sorgt, soll es schon bald auch eine Gratisepisode geben, die einen alten Bekannten im Schlepptau hat. Achtung, es folgen leichte Spoiler zu Resident Evil 7!

Wer das Spiel durchgespielt hat, weiß bestens Bescheid, wer da am Ende einen Cameo-Auftritt hat. Dass es sich bei der Person, die sich dem Spieler lediglich mit dem Nachnamen „Redfield“ vorstellt, tatsächlich um den früheren "Resident Evil"-Protagonisten Chris Redfield handelt, war bislang Spekulationssache, wurde nun aber durch Capcom offiziell bestätigt. Wie schon nach Beendigung des Hauptspiels angekündigt, auf Twitter aber nun nochmals angesprochen, soll im Frühling 2017 die Gratisepisode „Not A Hero“ erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum bleibt Capcom weiterhin schuldig, doch nun habt ihr die Bestätigung:

Chris Redfield returns in the free “Not A Hero” DLC for #RE7 this Spring. Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story. pic.twitter.com/vYQhSkfyVT