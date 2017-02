Albion Online: Der Erscheinungstermin des Online-Rollenspiels steht fest

Das deutsche Entwicklerstudio Sandbox Interactive hat bekanntgegeben, dass das MMORPG (Massively Multiplayer Online Roleplaying Game) Albion Online noch dieses Jahr, genauer am 17. Juli 2017, erscheinen soll. Außerdem erwartet Spieler der finalen Beta demnächst das bisher größte Update mit dem Namen „Galahad“.

Albion Online ist ein Online-Rollenspiel, welches in der mittelalterlichen Fantasiewelt Albion angesiedelt ist. Die Besonderheit an dem Spiel ist vor allem, dass jede Waffe und nahezu jedes Gebäude von Spielerhand geschaffen werden kann. Zudem ist es euch möglich gegen andere Spieler oder Gilden in den Kampf zu ziehen, aber auch gemeinsam oder alleine Dungeons zu entdecken und zu erkunden.

Auf einer eigenen Insel ist es euch außerdem möglich ein eigenes Zuhause zu gestalten. Ihr könnt verschiedene Tiere halten und züchten, Gemüse anbauen und ernten oder auch Waffen und Rüstungen herstellen. Diese Waren könnt ihr demnach beispielsweise an andere Spieler verkaufen, um so spieleigenes Geld zu erwirtschaften.

Laut dem Entwickler soll die finale Beta mit mehr als 200.000 aktiven Spielern ein großer Erfolg sein. Spieler von Albion Online erwartet am 13. März 2017 außerdem ein großes Update. Dafür sollen die Server am 10. März 2017 allerdings zurückgesetzt werden, was zur Folge hat, dass alle bisherigen Spielfortschritte verloren gehen. Jedoch sollen Gold und Gegenstände, die mit Echtgeld bezahlt wurden, dem Konto des jeweiligen Spielers gutgeschrieben werden.

In „Galahad“ erwarten euch sechs neue Städte, die sich in punkto Ökosystem großzügig voneinander unterscheiden sollen. Genauer handelt es sich bei den Biom-Städten um Sumpfstadt, Waldstadt, Hochlandstadt, Bergstadt, Steppenstadt und die Königliche Zentralstadt. Außerdem soll mit der Aktualisierung das Kampfsystem komplett überarbeitet werden, um so die Kämpfe spannender zu gestalten.

1 von 30 Die 10 besten Spiele 2014 für Android & iPhone

Albion Online erscheint voraussichtlich am 17. Juli 2017 für PC, iPhone und Android. Vielleicht findet ihr in der Bilderstrecke unter den zehn besten Spielen für Android und iPhone aus dem Jahr 2014 etwas, um euch bis dahin die Zeit zu vertreiben.