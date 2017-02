Disgaea 5: Erscheint als Komplettversion für Nintendo Switch

Japanisches Rollenspielfutter für unterwegs oder für zu Hause: NIS America veröffentlicht voraussichtlich am 26. Mai 2017 Disgaea 5 Complete für Nintendo Switch.

Dabei handelt es sich, wie es der Name schon andeutet, um eine Komplettversion des rundenbasierten Strategie-Rollenspiels. Neben dem Hauptspiel stecken im Paket acht Bonus-Szenarien, vier Lieblingscharaktere der Fans und drei Charakterklassen, die ursprünglich als Zusatzinhalt für die "PlayStation 4"-Version Disgaea 5 - Alliance of Vengeance erhältlich waren.

In Disgaea 5 übernehmt ihr die Rolle des jungen Dämonen Killia, der sich dem teuflischen Overlord Void Dark in den Weg stellt. Dieser will nämlich eigentlich die zahlreichen Netherworlds versklaven, aber Killia und seine im Laufe des Spiels zusammengestellte Truppe sollen das möglichst verhindern.

Die Kämpfe bieten wie in den Vorgängern den gewohnten Mix aus Strategie und Rollenspiel. Apropos Rolle: Eure Gefährten könnt ihr aus über 40 verschiedenen Rassen und Jobs auswählen, die allesamt ihre Vor- und Nachteile bieten sollen.

