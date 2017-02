The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Erste Wertung ist vielversprechend

Eigentlich sollten erste Testergebnisse für The Legend of Zelda - Breath of the Wild erst im Laufe dieser Woche erscheinen. Doch das Printmagazin "Edge" hat die erste Einschätzung zum Spiel veröffentlicht. Eine volle Punktzahl für das Spiel spricht Bände.

Die Redakteure haben die Fassungen für Nintendo Switch und Wii U getestet. Das Ergebnis ist laut dem englischsprachigen Forum NeoGaf: zehn von zehn möglichen Punkten.

Die unglaublich große und abwechslungsreiche Spielwelt zieht euch förmlich in ihren Bann, wie die Autoren festhalten. Das ist auch das Fazit des Blickpunkts "E3 2016: The Legend of Zelda - Neuer Name, neue Spielwelt, neue Möglichkeiten" zum Spiel.

Wer die Details zum eigentlichen Plot im Spiel erfahren möchte, schaut einfach in den Link zum Forum. Allen anderen sei mitgeteilt, dass Links neues Abenteuer wohl die Erwartungen sogar noch übertrifft und auch das Kampfsystem gelungen sein soll.

Die Spielzeit für die Hauptmission dauert wohl gut 20 Stunden und es warten noch zahlreiche Nebenmissionen darauf, um euch an den Bildschirm zu fesseln.

Die angestrebte Leistung von 30 Bildern pro Sekunde scheint wohl auch recht stabil zu sein, außer es wird ziemlich hektisch auf dem Bildschirm. Apropos Bildschirm: Angedockt an einen großen Bildschirm könnt ihr mit einer Auflösung von 900 Bildpunkten auf Nintendo Switch rechnen. Die mobile Switch-Variante und die Umsetzung für Wii U bieten euch 720 Bildpunkte.

Außerdem wird der Einsatz von Amiibos unterstützt. Was diese Spielfiguren in The Legend of Zelda - Breath of the Wild bieten, erfahrt ihr aus dem Bericht "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Für diese Inhalte sorgen die Amiibos im Spiel".

Die Abenteuer von Link und Zelda sorgen seit Jahrzehnten für Spielfreude. Breath of the Wild scheint dies auch zu tun, wie die erste Wertung des Spiels vermittelt. Mal sehen, was andere Medien dazu meinen. Selbstverständlich werden auch wir uns des großen Abenteuers annehmen und schnellstmöglich unsere Eindrücke dazu veröffentlichen. Haltet die Augen offen!