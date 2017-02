Mittelerde - Schatten des Krieges: Nachfolger bestätigt

(Bildquelle: NeoGaf)

So schnell kann's gehen. Heute Vormittag noch ein Leak und daraus resultierend ein Gerücht, jetzt in Form einer Pressemitteilung bestätigt. Mittelerde - Schatten des Krieges soll am 24. August für PlayStation 4, Xbox One, PC und Project Scorpio(!) erscheinen. Könnte das etwa bedeuten, dass die Scorpio auch an diesem Tag erscheint? Einen Ankündigunstrailer hat Hersteller Warner Bros. ebenfalls bereits zur Verfügung gestellt.

Die amerikanische Handelskette "Target" hat online einen Nachfolger zu Mittelerde - Mordors Schatten zur Vorbestellung gelistet. Dieser Eintrag ist mittlerweile wieder verschwunden, doch das Internet vergisst nicht. Zwar gab es immer mal Gerüchte um einen Nachfolger von Mittelerde - Mordors Schatten, doch nun besteht Gewissheit.

Ob die nun erfolgte Ankündigung tatsächlich eine Reaktion auf die verfrühte Listung bei Target ist oder ob sie ohnehin bereits geplant war, ist nicht bekannt. Rechnet aber damit, dass wir schon bald unsere ersten Eindrücke zum kommenden Spektakel in Mittelerde an euch weitergeben werden. Schließlich war der Vorgänger ein Überraschungserfolg, wie auch der Test "Mittelerde - Mordors Schatten: Euer Kampf gegen eine dynamische Armee" erläutert.

Talion und Celebrimbor - das dynamische Duo wider Willen stellt sich erneut den dunklen Schergen Saurons. Das bedeutet in erster Linie nichts Gutes für Orks. Die fallen im Verlauf des Abenteuers nämlich reihenweise um. Klinge, Magie und purer Gewalt sei Dank.