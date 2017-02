Electronic Arts: Peter Moore verlässt Unternehmen und steigt bei FC Liverpool ein

(Bildquelle: FC Liverpool)

Peter Moore verlässt Electronic Arts und wird Vorstandsvorsitzender des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Moore hatte verschiedene Stationen in der Videospielbranche hinter sich.

Nach Führungsrollen bei Microsoft, Sega und lange Jahre bei EA Sports zieht es Moore nun in seine Heimat Liverpool zurück. Wie es auf der englischsprachigen Seite des FC Liverpool heißt, wird der 61-jährige Moore seinen Vorstandsposten im Juni dieses Jahres antreten.

Zuletzt hatte der Manager die E-Sports-Division von Electronic Arts verantwortet und war außerdem leitender Wettbewerbsbeauftragter. In dieser Rolle hatte er noch vor wenigen Monaten die Zukunft der klassischen Konsolen als eher düster bezeichnet und alternative Spielmodelle aufgezeigt.

Noch ist unklar, wer die Posten bei EA nach Peter Moore besetzen wird. Der Liverpooler ist für seine Zuneigung zu seinem Heimatverein bekannt und kann dort nun direkt in die Geschäfte eingreifen.

EA Sports stieg nach THQ in das Thema Ultimate Fighting Championship (UFC) ein. Das geschah damals noch unter der Regie von Peter Moore. Jetzt steigt der Manager direkt in das Sportgeschäft ein und will künftig die Geschicke des FC Liverpool lenken.