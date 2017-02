Noch immer sind die kostenfreien Spiele für PlayStation Plus im März nicht bekannt. Doch erste Details kommen so langsam ans Licht, wenn auch nicht offiziell.

Ein Flyer, der in französischen Läden ausliegt, gibt nämlich zumindest einen Hinweis auf die kostenfreien PS4-Spiele für den März. Dieser Flyer ist nun bereits auf mehreren Internetseiten gelandet:

Tearaway Unfolded ist ursprünglich für PS Vita erschienen und spielt vor allem mit den technischen Möglichkeiten eures Dualshock-Controllers. Euch erwartet ein buntes Hüpfabenteuer in einer digitalisierten Papierwelt.

Disc Jam, das vermutlich zweite kostenfreie Spiel für PS4 im März ist noch relativ unbekannt (Bild über dieser Meldung). Es erscheint nämlich überhaupt erst im März. Das Spiel lässt Frisbee und Air Hockey verschmelzen und in einem Spiel Zwei gegen Zwei oder Vier gegen Vier soll es zu rasanten Matches kommen. Ob Disc Jam ein Überraschungserfolg wie Rocket League werden wird?

Die ofizielle Bekanntmachung der kostenfreien Spiele für März steht seitens Sony noch aus. Dann dürfte auch bekannt werden, welche Spiele für PS3 und Vita verfügbar sind.

Noch könnt ihr euch die kostenfreien Plus-Spiele für Februar sichern.

Speziell Tearaway Unfolded entführt euch in der Version für die PlayStation 4 in eine zauberhafte Welt, die auf jeden Fall einen Blick wert ist. Wenn der Inhalt des Leaks offiziell bestätigt wird, können Abonennten von PlayStation Plus das sogar ohne zusätzliche Kosten tun.