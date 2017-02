Nintendo Switch: Erstes Spiel angekündigt, das nicht auf dem Fernseher gespielt werden kann

Die neue Konsole Nintendo Switch wird als Hybrid zwischen stationärer und mobiler Konsole beworben, doch offenbar müssen Spiele nicht zwingend beide Modi unterstützen. Mit dem Smartphone-Spiel Voez soll das erste Switch-Spiel erscheinen, das nur über den Tablet-Modus der Konsole funktioniert.

Nun ist er fast da, der 3. März 2017, der von Nintendo als Veröffentlichungsdatum für die neue Konsole Nintendo Switch auserkoren wurde. Mit dem Gerät verspricht das japanische Unternehmen eine interessante Mischung aus stationärer Heimkonsole und Handheld – doch wie sich herausstellt, heißt dies nicht, dass wirklich jedes Spiel sowohl auf dem großen Fernseher, als auch im Tablet-Modus gespielt werden kann, wie das etwa bei The Legend of Zelda - Breath of the Wild der Fall ist.

Wie nämlich der Neogaf-Nutzer LordKano herausgefunden hat, wird zumindest das rhythmische Smartphone-Spiel Voez, das auch für Nintendo Switch erscheinen soll, nur über das Tablet der Konsole spielbar sein. „Die Betätigung von Knöpfen ist nicht verfügbar“ und „diese Software kann nicht über den TV-Modus gespielt werden“, heißt es auf der offiziellen Voez-Webseite.

Was zunächst einmal nach wenig spektakulären Neuigkeiten klingt, wirft interessante Fragen für die Zukunft auf. Voez ist der erste bekannte Fall eines Switch-Spiels, das nur in einem der beiden Modi funktionieren wird, mit denen die Konsole so groß beworben wird. Ist der Fokus auf den „Handheld“-Modus bei diesem Spiel aus Steuerungsgründen durchaus nachvollziehbar, stellt sich die Frage, ob es künftig viele weitere Spiele geben wird, die auf das Alleinstellungsmerkmal von Nintendo Switch verzichten werden. Wie die englischsprachige Seite Shacknews anmerkt, ist dies nicht unwahrscheinlich: Der in Nintendos neuer Konsole verbaute Nvidia Tegra X1 Chip treibt auch viele Android-Geräte an, was eine recht simple Umsetzung von Android-Spielen für Nintendo Switch nahelegt.

Voez soll in Japan als Startspiel für Nintendo Switch erscheinen.

Für Nintendo Switch sind bereits zahlreiche Spiele angekündigt, die aktuellen Informationen zufolge alle sowohl im stationären TV-Modus als auch im mobilen „Handheld“-Modus gespielt werden können. In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Vorgeschmack.