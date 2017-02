Minecraft: Über 122 Millionen Mal weltweit verkauft

Im Juni 2016 hat Minecraft die Marke von über 100 Millionen verkauften Exemplaren auf allen Plattformen zusammen geknackt. Etwas mehr als ein halbes Jahr später sind erneut 22 Millionen weitere Verkäufe hinzugekommen.

Dies gibt Entwickler Mojang über Twitter bekannt. Eine genaue Aufteilung auf die Plattformen gibt es nicht, aber immerhin verrät die offizielle Statistik-Webseite, dass sich die PC- und Mac-Version alleine schon über 25 Millionen Mal verkauft hat.

Hurrah! Sending a big thank you to all our amazing players. pic.twitter.com/5RaD1dpW65 — Minecraft (@Minecraft) 27. Februar 2017

Das meistverkaufte Spiel der Welt ist Minecraft damit allerdings nicht. Ganz oben thront Tetris, welches sich fast 500 Millionen Mal verkauft hat. Zum Erreichen dieser Dimension wird Minecraft wohl noch ein bisschen Zeit benötigen.

Neben den reinen Verkaufszahlen verrät Mojang in einer weiteren Twitter-Nachricht die Gesamtanzahl der monatlich aktiven Spieler: 55 Millionen. Im Vergleich zum Juni 2016 eine Steigerung von über 35 Prozent.

... We didn't calculate how many of you in the conga line would be going for a swim. Pack your snorkel! pic.twitter.com/trDqqDbgI2 — Minecraft (@Minecraft) 27. Februar 2017

Somit bleibt Minecraft auch im Jahr 2017 immer noch ein weltweites Videospiel-Phänomen, in denen Nutzer ganze Städte nachbauen, eigene Fantasie-Königreiche errichten oder sogar einen funktionsfähigen Atari-Emulator erschaffen.

