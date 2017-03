AMD und Bethesda kündigen Partnerschaft an

Die Unternehmen AMD und Bethesda kündigen an, künftig enger zusammenzuarbeiten. Vor allem PC-Spielern dürfte diese Partnerschaft zu Gute kommen.

Beide Unternehmen verkünden diese Kooperation über ihren jeweiligen Twitter-Auftritt.

Working together to deliver amazing gaming experiences, AMD is proud to announce a partnership with @Bethesda ! pic.twitter.com/zfiVklOOKx

AMD verkündet "Wir arbeiten zusammen, um grandiose Spielerlebnisse abzuliefern. AMD ist stolz verkünden zu können, dass eine Kooperation mit Bethesda besteht!"

Excited to be working w/ @AMDGaming on a long-term strategic partnership that will produce unprecedented performance for our fans. #GDC2017 pic.twitter.com/RBg2qLJs7Y