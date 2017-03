Nintendo Switch: Insgesamt 64 Indie-Spiele für die Konsole bestätigt

Hersteller Nintendo hat verkündet, dass 64 Indie-Spiele noch dieses Jahr für Nintendo Switch erscheinen sollen. Darunter befinden sich auch einige Spiele, die bereits für andere Systeme erschienen sind.

Damit macht Nintendo noch einmal deutlich, dass Spaß, anstatt Hardware-Power im Vordergrund steht. Dass die Spiele allesamt noch im Jahr 2017 erscheinen sollen, bestätigt Nintendo mit einer Nachricht auf Twitter, in der es heißt: "Wir hoffen, ihr genießt diesen speziellen Blick auf einige der fantastischen Indie-Spiele, die in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen".

We hope you enjoyed this special look at some of the fantastic indie games coming this year to #NintendoSwitch! pic.twitter.com/rWLfqExw5b — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 28. Februar 2017

In der Liste befinden sich einige Spiele, die vielen von euch bekannt sein dürften. Darunter zum Beispiel das Sandbox-Abenteuer Stardew Valley mitsamt Mehrspieler-Modus, sowie World of Goo oder Thumper.

Außerdem werden es einige Fortsetzungen bekannter Indie-Spiele auf Nintendo Switch schaffen, wie The Escapists 2, das im Laufe des Jahres erscheinen soll. Shovel Knight - Specter of Torment und Shovel Knight - Treasure Trove sollen sogar schon am Erscheinungstag der Nintendo Switch zum Kauf bereitstehen. Auch The Binding of Isaac - Afterbirth Plus wird für die Konsole zu einem noch unbekannten Termin erhältlich sein.

Zudem erwarten euch Spiele, wie das kooperative 2D-Spiel Kingdom - Two Crowns, das Puzzle-Abenteuer Flipping Death oder das rundenbasierte Strategie-Spiel WarGroove und viele weitere.

Ob diese Indie-Spiele allesamt auch auf dem Fernseher gespielt werden können, ist noch nicht bekannt. Immerhin hat Nintendo bereits ein Spiel angekündigt, welches nur über den Tablet-Modus der Konsole funktioniert.

Natürlich erscheinen nicht nur Indie-Spiele für die Konsole. In der Bilderstrecke könnt ihr sehen, welche Spiele euch für Nintendo Switch noch erwarten. Nintendos neue Konsole soll voraussichtlich am 3. März 2017 erscheinen.