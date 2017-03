Der Entwickler Rockstar Games hat ein neues Update für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. Spieler mit Bleifuß dürfen in den kommenden zwei Wochen in 15 neuen Rennveranstaltungen ordentlich aufs Gaspedal drücken, und ihre doppelten Geldbelohnungen für reduzierte Autos, Kleidung und Lagerhäuser auf den Kopf hauen.

Ein neues Update für den Mehrspielermodus von Grand Theft Auto 5 steht vor der Tür, und diesmal geht es wieder auf die Piste. Im „GTA Online Stuntrennen Event 2017“ bietet euch der Entwickler Rockstar Games 15 neue Rennen sowie bis zum 13. März doppelte Geldbelohnungen und Reputationspunkte in allen von Rockstar erstellten und verifizierten Stuntrennen.

Die 15 neuen Stuntrennen können über Markierungen auf der Spielkarte, oder auch über entsprechende Seiten in Rockstars Social Club gefunden werden. Es folgt die offizielle Übersicht aller neuen Rennveranstaltungen aus der Ankündigung von Rockstar Games:

Grüne Hölle | Stadtleben | Raton | Rund um die Docks | Unterm Riesenrad | Tief runter | Graben III | Drehwurm | 45 Grad | Runter von meinem Berg | Spießrutenlauf | Sturzflug II | Das große M | Heb ab | Beruflicher Aufstieg

Damit aber noch nicht genug: Wer sich bis zum 13. März in GTA Online einloggt, soll einen rosa Stuntanzug gratis erhalten. Ebenfalls bis zu diesem Datum gibt es aber auch satte 25 Prozent Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser sowie auf einige Fahrzeuge und Kleidungsstücke aus dem früheren Update Cunning Stunts:

Annis RE-7B

Emperor ETR1

Vapid Desert Raid

Vapid Trophy Truck

Obey Omnis

Lampadati Tropos Rallye

Liveries

Stunt Tattoos

Stunt Clothing

Für solche, die an den neuen Premium- und Zeitrennen in GTA Online teilnehmen möchten, hat Rockstar einige Terminpläne veröffentlicht, an denen sich orientiert werden darf.

Terminplan für Premiumrennen:

28.02. – 06.03.: Unterm Riesenrad (für Supersportwagen) 07.03. – 13.03.: Stadtleben (für Sportwagen)

Terminplan für Zeitrennen:

27.02. – 05.03.: Up-n-Atom 03.06. – 12.03.: Maze Bank Arena

Grand Theft Auto 5 ist für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie die alten Konsolen PS3 und Xbox 360 erhältlich.

