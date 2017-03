Mass Effect - Andromeda: Spieler verstehen ironischen "Porno-Tweet" nicht, Entwickler rudert zurück

Der Bioware-Manager Aaryn Flynn antwortete kürzlich auf die Frage eines Twitter-Nutzers, dass es sich bei Mass Effect - Andromeda um einen regelrechten „Softcore Space Porno“ handele. Nachdem zahlreiche Fans und Spieler daraufhin ihre Besorgnis äußerten, ruderte der Entwickler jedoch schleunigst zurück.

Schon frühere Teile der beliebten Mass-Effect-Reihe enthielten romantische und sogar sexuelle Szenen, und es ist nicht davon auszugehen, dass das kommende Mass Effect - Andromeda dahin gehend andere Wege beschreiten wird. Als der Bioware-Manager Aaryn Flynn allerdings kürzlich auf Twitter verlauten ließ, Andromeda werde ein regelrechter „Softcore Space Porno“, sorgte das dann aber doch für Besorgnis unter Fans.

„Ja, es ist absolut ein Softcore Space Porno.“

Hat Bioware jegliche Emotion und Charaktersubstanz für Oberflächlichkeit geopfert? Könnte ein Ausflug in zu explizite Gefilde der Marke schaden? Flynn jedenfalls lenkte schon kurze Zeit später erneut auf Twitter ein, revidierte seine Aussage und machte klar, dass dies nicht der Fall sein soll.

Sorry, I gave the wrong impression. We have strong characters, great gameplay, romances, and more, all dealing with mature themes. https://t.co/GAy6ZIzIPC — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 27. Februar 2017

„Es tut mir leid, wenn ich den falschen Eindruck gegeben haben sollte. Wir haben starke Charaktere, großartiges Gameplay, Romanzen und mehr, alles handelt erwachsene Themen ab.“

@of_somebody Yes definitely. Our developers worked extremely hard to bring these characters to life in a responsible way. My bad word choice — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 27. Februar 2017

„Unsere Entwickler haben hart daran gearbeitet, diese Charaktere auf verantwortliche Weise zum Leben zu erwecken. Ich habe eine schlechte Wortwahl getroffen.“

Flynn machte klar, dass seine Aussage klar sarkastisch gemeint gewesen sei, der Sarkasmus aber nicht richtig ankam. Wie explizit es in Mass Effect - Andromeda nun tatsächlich zur Sache gehen wird, bleibt abzuwarten: Das Spiel erscheint voraussichtlich am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

1 von 28 Mass Effect - Andromeda: Ab 2017 geht es wieder ins All

Bunte Charaktere, Raumschiffe, fremde Welten, Kreaturen und natürlich die unendlichen Weiten des Weltraums – dass Mass Effect - Andromeda neben Romanzen noch eine ganze Menge mehr zu bieten hat, zeigt unsere Bilderstrecke.