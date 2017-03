No Man's Sky gewinnt Preis, doch niemand nimmt ihn entgegen

Aktuell läuft die Game Developers Conference (GDC) in San Francisco. Da gibt es auch Preisverleihungen für besondere Spielideen. No Man's Sky hat einen Preis gewonnen. Doch niemand ist da, um ihn entgegen zu nehmen.

"Und der Gewinner ist ... No Man's Sky". Es folgt Applaus und dann nichts. Denn vom zuständigen Entwicklungsstudio Hello Games ist niemand anwesend, um den Preis in Empfang zu nehmen.

Der Grund für die Abwesenheit ist einfach der, dass seitens des Entwicklers niemand mit einer Auszeichnung des Spiels gerechnet hat, wie Innes McKendrick, ein Programmierer bei Hello Games, über Twitter verrät.

we were uh, eating dinner

talking about how we definitely wouldn't win an award — Innes MᶜK @ gdc (@innesmck) 2. März 2017

"Ups. Wir waren gerade beim Abendessen und sprachen darüber, dass wir definitiv keinen Preis gewinnen würden."

Vielleicht hat es damit zu tun, dass No Man's Sky eher mit Negativschlagzeilen kurz nach der Veröffentlichung aufwartete. Wie beispielsweise der mittlerweile widerlegte Vorwurf wegen irreführender Werbung für das Spiel.

Die Spieler sind einfach enttäuscht gewesen und erhofften sich mehr von dem Spiel, weshalb No Man's Sky auch in die Auflistung "Open World: 5 Spiele, die bei ihrem Erscheinen enttäuscht haben" gehört.

No Man's Sky und dessen weitläufige Spielwelt erhielt auf der GDC übrigens den Preis in der Kategorie "Innovatives Spielkonzept". Als die Vertreter von Hello Games mitbekommen hatten, dass sie eine Auszeichnung erhielten, beeilten sich sich doch noch vor Ort zu erscheinen.

"Wir sind dann jetzt mal da? Hi? Öhm."

Hier sind übrigens alle Gewinner der GDC Awards:

Bestes Debüt

Firewatch

Bester Ton

Inside

Innovative Spielidee

No Man’s Sky

Beste Technik

Uncharted 4 - A Thief’s End

Bestes VR/AR-Erlebnis

Job Simulator

Schönste visuelle Gestaltung

Inside

Beste Geschichte

Firewatch

Bestes Design

Overwatch

Bestes mobiles Spiel

Pokémon Go

Publikumspreis

Battlefield 1

Spiel des Jahres

Overwatch

1 von 33 Unendliche Weiten in No Man's Sky

Damit hatte kaum einer gerechnet. No Man's Sky sahnt eine Auszeichnung ab. Selbst die Entwickler hatten das nicht auf dem Radar. Immerhin hagelte es heftige Kritik für das Spiel.