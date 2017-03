Final Fantasy 15 - A Kings Tale: Retro-"Spinn-Off" jetzt gratis verfügbar

Einige Monate nach der Veröffentlichung von Final Fantasy 15 ist das Spin-Off „A King's Tale“ offiziell gratis erhältlich. Besitzer der Xbox One oder PlayStation 4 dürfen sich in ein flottes 2D-Sidescrolling-Spiel stürzen, das die Vorgeschichte zum Hauptspiel erzählt.

Bereits vor einigen Tagen kündigte der Entwickler Square Enix an, das Spin-Off zu Final Fantasy 15 „A King's Tale“ in Kürze gratis veröffentlichen zu wollen. Wer das Rollenspiel im vergangenen Jahr bei Gamestop vorbestellt hatte, kam bereits im September 2016 in den Genuss des Spiels im Retro-Stil. Während bislang unklar war, ob nur Besitzer des Hauptspiels „A King's Tale“ gratis spielen können werden, oder auch alle anderen, ist nun klar: Jeder, der eine Xbox One oder PlayStation 4 besitzt, darf ab sofort kostenlos zugreifen. Das berichtet die englischsprachige Webseite Gamespot.

Die Handlung von „A King's Tale - Final Fantasy 15“ spielt 30 Jahre vor den Geschehnissen des Hauptspiels: In der Haut von König Regis müsst ihr gemeinsam mit dessen Begleitern Weskham, Cid und Clarus das Königreich vor angreifenden Monstern beschützen. Auf der offiziellen Webseite verspricht Square Enix folgende Inhalte:

Tief gehendes Kampfsystem – Combos, Gegenangriffe und Regis' charakteristischer Warp-Angriff ergeben zusammen ein blitzschnelles Kampfsystem in Echtzeit, in dem schnelle Reflexe und kluge Taktiken belohnt werden.

Magie – Setze das Schlachtfeld in Brand, friere deine Gegner ein oder verpasse ihnen einen elektrischen Schlag mit Feuer-, Eis- und Blitzmagie.

Begleiter – Drei unterschiedliche Begleiter bieten einzigartige und neue Möglichkeiten zum Angriff und auf sie zugeschnittene Aktionen, die massiven Schaden anrichten.

Beschwörungen – Rufe gewaltige, astrale Wesen zu Hilfe, um deine Feinde auf atemberaubende Weise auszulöschen.

Final Fantasy 15 ist für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

1 von 60 Neue Eindrücke aus der Welt von Final Fantasy 15

Mit seiner riesigen Spielwelt, effektvollen Kämpfen und allgemein aufwendiger grafischer Gestaltung bietet Final Fantasy 15 zwar das optisch imposantere Abenteuer, dafür aber keine Sidescrolling-Action mit Retro-Flair, wie das bei „A King's Tale“ der Fall ist.