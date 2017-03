Das nächste Borderlands-Spiel wird von der Unreal Engine 4 angetrieben. Dies hat Randy Pitchford, Chef des Entwicklers Gearbox Software, auf der laufenden Games Developer Conference bestätigt.

Im Rahmen des "Unreal Engine"-Vortrages von Epic Games hat Pitchford erste Videos aus einer Tech-Demo gezeigt, die die Entwickler erschaffen haben, um den typischen Stil von Borderlands sowohl komplexer, als auch natürlicher darzustellen. Die Szenen, so Pitchford, stammen jedoch nicht aus einem Videospiel, das sich tatsächlich in der Produktion befindet, sondern existieren lediglich zu Testzwecken.

Laut Pitchford soll die Tech-Demo ganz allgemein ein "Gefühl vermitteln, wie ein zukünftiges Spiel von Gearbox aussehen könnte." Borderlands 3 wollte er offenbar bewusst nicht in den Mund nehmen, obwohl die Entwicklungsarbeiten schon seit April 2016 bekannt sind.

Wenig später bestätigt er dies selbst noch einmal und verweist darauf, dass es womöglich schon bald erste handfeste Infos geben wird. Ob das Spiel dann jedoch tatsächlich Borderlands 3 heißt oder einen entsprechenden Zusatztitel erhält, ist noch unklar.

Wer angesichts der comiclastigen Szenen wieder Lust auf Borderlands bekommt, darf auf der Xbox 360 oder Xbox One direkt loslegen: Borderlands 2 ist noch bis zum 15. März Teil von "Games with Gold". Alternativ gibt es Borderlands - The Handsome Collection für PlayStation 4 und Xbox One, die wir euch im Blickpunkt: "11 x Neuauflagen für PlayStation 4 und Xbox One - nennt sie "Definitive"" genauer vorstellen.

