Star Wars - Battlefront 2: Erste Details auf der kommenden Star Wars Celebration?

Gerade die Fans der "Star Wars"-Reihe dürften über die "Star Wars Celebration" Bescheid wissen. Eine Veranstatlung, die im April stattfindet. Hierbei handelt es sich um eine Messe, die sich rundum mit den Themen Jedi, Sith und "der Macht" auseinandersetzt. Möglicherweise werden dort sogar erste Details zu Star Wars - Battlefront 2 veröffentlicht.

Doch wieso ist diese Behauptung gar nicht mal so abwegig? Auf der Star Wars Celebration kommt alles zusammen, was eben jene Marke im Bereich der Science Fiction so bekannt gemacht hat. Gerade Neuerungen finden hier einen Platz, um verbreitet und den Besuchern näher gebracht zu werden. Das Thema Gaming bildet hier natürlich keine Ausnahme.

Der Webseite der Star Wars Celebration lässt sich entnehmen, dass sich die Besucher auf Neuigkeiten im Gaming-Bereich von Electronic Arts gefasst machen dürfen. Es ist bereits bekannt, dass sich noch weitere Spiele in der Mache befinden, unter anderem auch vom "Dead Space"-Macher Visceral Games.

Mit Star Wars - Battlefront erschien Ende 2015 ein Kampfspiel, welches zwar eindrucksvoll inszeniert wurde, spielerisch aber in manchen Teilen für Enttäuschung sorgte. Da sind die Hoffnungen groß, dass dies mit Star Wars - Battlefront 2 anders verläuft. Dass der kommende Ableger eine Kampagne und verschiedene "Star Wars"-Ären abdecken soll, ist da schon einmal ein gutes Zeichen. Wenn ihr schon den Film "Rogue One" gerne im Kino geschaut habt, solltet ihr euch den Blickpunkt 10 "Star Wars"-Spiele, mit denen ihr Rogue One die Ehre erweist etwas näher ansehen, um euch die Wartezeit zu versüßen

Letztendlich handelt es sich nur um Vermutungen, nur ihr dürft sicher sein, dass es in Sachen Videospiele und Star Wars schon bald etwas Neues zu hören geben wird. Die Star Wars Celebration findet vom 13. bis zum 16. April in Orlando statt. Ein wenig Geduld müsst ihr also leider noch haben.