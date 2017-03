Sleeping Dogs: Verfilmung mit "Star Wars"-Schauspieler angekündigt

Der Entwickler United Front Games existiert nicht mehr, aber die Marke Sleeping Dogs lebt weiter. Square Enix und die Produktionsfirma Original Film arbeiten an einer Kinoadaption des Actionspiels.

Dies berichten zumindest die englischsprachigen Kollegen von Deadline. In die Hauptrolle soll Donnie Yen schlüpfen, der zuletzt in Star Wars - Rogue One in Erscheinung getreten ist. Einen Regisseur hat Produzent Neal Moritz (The Fast and the Furious) offenbar noch nicht gefunden.

Die Verfilmung von Sleeping Dogs soll der Geschichte des Spiels folgen: Donnie Yen spielt demnach den Polizisten Wei Shen, der verdeckt die Triaden-Organisation innerhalb Hong Kongs infiltriert. Zeitgleich möchte Shen Rache für den Tod seiner Schwester nehmen.

Dabei setzt der Undercover-Polizist weniger auf Waffengewalt, sondern viel mehr auf seine blanken Fäuste und Füße, ganz ähnlich wie Donnie Yen selbst. Sowohl in Star Wars - Rogue One, als auch in der in Asien sehr erfolgreichen Filmreihe Ip Man kämpft Yen hauptsächlich ohne Schusswaffen.

Im Test: "Sleeping Dogs - GTA süß-sauer!" konnte das Action-Spiel 2012 überzeugen. Ob die geplante Verfilmung da mithalten kann, bleibt angesichts früherer Videospieladaptionen abzuwarten. In mehreren Interviews haben Filmemacher zuletzt nach Gründen für das viele Scheitern an den Kinokassen gesucht.

GTA in Hong Kong: So lässt sich Sleeping Dogs grob einschätzen. In der offenen Welt geht es mit Undercover-Polizist Shen auf die Jagd nach Triaden. Mit dabei sind vorrangig Fäuste und Fahrzeuge.